В Европе снизился уровень заполненности подземных хранилищ газа

2026-05-11T08:13+0300

МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Уровень заполненности подземных хранилищ газа (ПХГ) в Европе достиг 35,05% по состоянию на 10 мая, в них находится примерно 35 миллиардов кубометров газа, следует из данных ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE). Это на 29,1 процентного пункта меньше, чем год назад, и на 12,4 процентного пункта ниже среднего уровня для этой даты за последние пять лет. Меньше этого уровня заполненность газохранилищ опускалась только в период 2021 года. Тогда этот показатель составлял 31,36%. Закачка газа в хранилища странами ЕС за газовые сутки с 9 по 10 мая составила 0,3%. Больше всего закачивают Дания, Чехия и Франция.

