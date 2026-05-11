Главы МИД ЕС обсудят поддержку Киева, санкции против России - 11.05.2026, ПРАЙМ
Главы МИД ЕС обсудят поддержку Киева, санкции против России
Министры иностранных дел стран Евросоюза обсудят на совещании в понедельник поддержку Киева, санкции против России, а также ситуацию на Ближнем Востоке. | 11.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-11T00:31+0300
00:31 11.05.2026
 
БРЮССЕЛЬ, 11 мая - ПРАЙМ. Министры иностранных дел стран Евросоюза обсудят на совещании в понедельник поддержку Киева, санкции против России, а также ситуацию на Ближнем Востоке.
Ожидается, что министерская встреча стартует около 9.30 по местному времени (10.30 мск) с неформального завтрака с представителями шести балканских государств, на котором будут обсуждать влияние геополитической обстановки на балканский регион, безопасность и прогресс в присоединении к ЕС.
В следующей дискуссии - по Украине - лично примет участие глава украинского МИД Андрей Сибига. Обсудят финансовую, военную и энергетическую поддержку, гарантии безопасности и мониторинг прекращения огня через спутниковую систему SATCEN. Отдельно будет обсуждаться вопрос так называемых "перемещенных украинских детей". По этой теме Брюссель планирует принять новые санкции в отношении ряда фигурантов.
Не будет пока обсуждаться министрами вопрос о потенциальных переговорах стран ЕС с Россией и о назначении фигуры переговорщика от лица сообщества.
Кроме того, главы МИД Евросоюза намерены утвердить расширенный мандат консультационной миссии ЕС по реформе гражданского сектора безопасности (EUAM).
Затем министры перейдут к обсуждению ситуации в регионе Ближнего Востока. В центре дискуссий окажется сектор Газа, Израиль и кризис вокруг Ирана и Ормузского пролива. Возможно, министры вновь поднимут вопрос о санкциях в отношении израильских поселенцев, однако эта тема обычно никогда не набирает необходимого единогласного одобрения стран сообщества.
На полях министерской встречи ожидается также проведение диалога на высоком уровне ЕС-Сирия, будет снята приостановка соглашения о сотрудничестве Евросоюза с Сирией, которая действовала с 2011 года.
Министры также планируют продлить действие европейских санкций за кибератаки.
Пресс-конференция по итогам встречи ожидается около 16.00 по времени Брюсселя (17.00 мск).
 
