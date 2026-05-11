В Госдуме рассказали о новой схеме мошенничества с доставкой товаров

2026-05-11T03:02+0300

МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. В России распространяется новая мошенническая схема, при которой злоумышленники под видом сотрудников складов выманивают у граждан коды из смс якобы для подтверждения доставки товаров с маркетплейсов, а затем получают доступ к учетным записям пользователя, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по информационной политике, федеральный координатор проекта "Цифровая Россия" партии "Единая Россия" Антон Немкин. "Мошенники продолжают эксплуатировать тему маркетплейсов, меняя лишь детали легенды. Теперь они все чаще представляются сотрудниками неких "узлов связи", "логистических центров" или "складов", куда якобы перенаправили вашу поврежденную посылку", - сказал Немкин. Расчет, по его словам, строится на том, что человек действительно ожидает заказ и воспринимает звонок как обычное уточнение по доставке. В таком случае у него не вызывает сомнений и просьба назвать код из смс якобы для подтверждения личности получателя. "По сути, это вариация давно известной мошеннической схемы с доставками из маркетплейсов. Предлоги могут быть разными: злоумышленники сообщают, что посылка потерялась, приехала не туда, повреждена или требует дополнительного подтверждения", - добавил депутат. Немкин пояснил, что представляться злоумышленники могут кем угодно - сотрудниками транспортных компаний, служб поддержки интернет-магазинов, пунктов выдачи или логистических центров, однако конечная цель всегда одна - получить от человека код из смс-сообщения. "Важно понимать, что такие коды являются элементом двухфакторной аутентификации и фактически служат "ключом" к учетным записям пользователя. Речь может идти о доступе к Госуслугам, банковским приложениям, мессенджерам или аккаунтам самих маркетплейсов", - уточнил он. Парламентарий подчеркнул, что, если человек сообщает код посторонним, злоумышленники получают возможность авторизоваться в сервисах от его имени, изменить данные доступа, похитить деньги или использовать аккаунт для дальнейших мошеннических действий. "Особенность подобных схем сегодня заключается еще и в том, что преступники активно используют утечки персональных данных и массовый характер онлайн-покупок. Практически каждый россиянин регулярно что-то заказывает через маркетплейсы, поэтому звонок о проблеме с доставкой выглядит убедительно", - рассказал Немкин. Член думского комитета напомнил, что главное правило защиты остается неизменным: никакие коды из смс нельзя сообщать третьим лицам, кем бы они ни представлялись. Ни маркетплейсы, ни службы доставки, ни государственные органы не требуют продиктовать код по телефону, подчеркнул он. "Любую информацию о заказе нужно проверять исключительно через официальное приложение или сайт сервиса. При малейших подозрениях разговор следует немедленно прекращать - именно осторожность сегодня остается самой эффективной защитой от подобных схем", - подытожил Немкин.

