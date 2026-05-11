В МВД предупредили о мошенничестве с арендой дач - 11.05.2026, ПРАЙМ
Мошенничество
В МВД предупредили о мошенничестве с арендой дач
2026-05-11T09:57+0300
мошенничество
недвижимость
общество
санкт-петербург
ленинградская область
мвд
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая – ПРАЙМ. Мошенники с началом дачного сезона стали предлагать россиянам "аренду" дач, которых на самом деле не существует, сообщило управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУМВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. "Сезон дач в разгаре — и этим активно пользуются мошенники. В сети все чаще появляются "сказочные" варианты загородных домов: красивые фото, отличное расположение, очень выгодная цена и "срочная сдача". Но нередко за такими объявлениями стоит обман", - предупреждает ведомство в своем Telegram-канале. Как отмечают в профильном управлении ГУМВД, такого дома может не существовать, а представленные фото украдены со сторонних сайтов. При этом мнимый владелец жилья требует предоплату, чтобы "забронировать" дачу, а после перевода денег перестает выходить на связь. Киберполиция советует не вносить предоплату до осмотра загородного дома и по возможности проверять в поисковых системах фотографии и сами объявления, которые могли уже "засветиться" как мошеннические. "Будьте особенно внимательны, если вас подгоняют фразами "очень много желающих", "нужно решить прямо сейчас", "бронь только после перевода". Лучше потратить чуть больше времени на проверку, чем потерять все деньги и остаться без дачи и без отдыха", - рекомендуют в ГУМВД.
