Биржевой индекс Южной Кореи обновил исторический рекорд - 11.05.2026, ПРАЙМ
Биржевой индекс Южной Кореи обновил исторический рекорд
Биржевой индекс Южной Кореи обновил исторический рекорд

МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник преимущественно выросли, южнокорейский KOSPI обновил исторический рекорд, свидетельствуют данные торгов.
Южнокорейский индекс KOSPI по итогам торгов понедельника вырос на 4,32%, до 7 822,24 пункта, ранее в ходе торгов дня показатель достигал нового рекордного значения в 7 899,32 пункта.
В то же время гонконгский индекс Hang Seng Index вырос на 0,05%, до 26 408,84 пункта, индекс Шанхайской биржи Shanghai Composite - на 1,08%, до 4225,02 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,62%, до 2922,37 пункта, австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,49%, до 8701,8 пункта.
Акции Samsung Electronics и SK Hynix, лидеров роста южнокорейского KOSPI, по итогам понедельника подорожали на 6,3% и 11,5% соответственно.
Samsung, крупнейший в мире производитель микросхем памяти, на прошлой неделе стал лишь второй азиатской компанией после Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) с капитализацией более триллиона долларов, закрепив за Южной Кореей место ключевого игрока на рынке ИИ.
Ралли подчеркивает, как растущий мировой спрос на оборудование для ИИ теперь является доминирующей силой на фондовых рынках, выводя южнокорейский индекс, ориентированный на производство микросхем, в число ведущих мировых индексов, поделились аналитики с агентством Рейтер.
В понедельник розничные инвесторы возглавили рост индекса KOSPI, пишет Рейтер, - они приобрели акции на сумму 2,9 триллиона вон (1,97 миллиарда долларов).
"Среди всех групп инвесторов усиливается давление, направленное на фиксацию прибыли, поэтому необходимо отметить, что краткосрочная волатильность акций полупроводниковых компаний может увеличиться на фоне того, как индекс KOSPI продолжает расти на этой неделе", - приводит агентство мнение аналитика Kiwoom Securities Хан Джи-ен (Han Ji-young).
