Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Индекс потребительских цен в Китае в апреле ускорился до 1,2% - 11.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260511/indeks-869832181.html
Индекс потребительских цен в Китае в апреле ускорился до 1,2%
Индекс потребительских цен в Китае в апреле ускорился до 1,2% - 11.05.2026, ПРАЙМ
Индекс потребительских цен в Китае в апреле ускорился до 1,2%
Индекс потребительских цен в Китае по итогам апреля ускорился до 1,2% в годовом выражении против 1% месяцем ранее, свидетельствуют опубликованные в понедельник... | 11.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-11T05:42+0300
2026-05-11T05:42+0300
экономика
мировая экономика
китай
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869832181.jpg?1778467321
ПЕКИН, 11 мая - ПРАЙМ. Индекс потребительских цен в Китае по итогам апреля ускорился до 1,2% в годовом выражении против 1% месяцем ранее, свидетельствуют опубликованные в понедельник данные государственного статистического управления страны. При этом инфляция в городах выросла до 1,2%, а в сельской местности – до 1%. Продовольственная годовая инфляция составила 1,6%, непродовольственная - 1,8%, индекс цен на потребительские товары вырос на 1,4%, на услуги - на 0,9%. Цены на свежие фрукты упали на 1%, овощи и зелень подешевели на 0,5%, цены на мясо упали на 6,7%, в том числе свинина подешевела на 15,2%; продукция водного промысла подорожала на 1,3%. Яйца подорожали на 0,5%, молочная продукция подешевела на 1,2%, цены на алкоголь снизились на 3%. Одежда в Китае подорожала на 1,6%, обувь - на 1%. Цены на услуги здравоохранения выросли на 2,2%, на образование и культурно-развлекательные мероприятия - на 1,3%, цены на транспорт и связь выросли на 4,6%. Стоимость жилья снизилась на 0,2%. Согласно официальному прогнозу властей, инфляция в Китае по итогам текущего года составит около 2%.
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, китай
Экономика, Мировая экономика, КИТАЙ
05:42 11.05.2026
 
Индекс потребительских цен в Китае в апреле ускорился до 1,2%

Индекс потребительских цен в Китае по итогам апреля ускорился до 1,2%

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ПЕКИН, 11 мая - ПРАЙМ. Индекс потребительских цен в Китае по итогам апреля ускорился до 1,2% в годовом выражении против 1% месяцем ранее, свидетельствуют опубликованные в понедельник данные государственного статистического управления страны.
При этом инфляция в городах выросла до 1,2%, а в сельской местности – до 1%.
Продовольственная годовая инфляция составила 1,6%, непродовольственная - 1,8%, индекс цен на потребительские товары вырос на 1,4%, на услуги - на 0,9%.
Цены на свежие фрукты упали на 1%, овощи и зелень подешевели на 0,5%, цены на мясо упали на 6,7%, в том числе свинина подешевела на 15,2%; продукция водного промысла подорожала на 1,3%. Яйца подорожали на 0,5%, молочная продукция подешевела на 1,2%, цены на алкоголь снизились на 3%. Одежда в Китае подорожала на 1,6%, обувь - на 1%.
Цены на услуги здравоохранения выросли на 2,2%, на образование и культурно-развлекательные мероприятия - на 1,3%, цены на транспорт и связь выросли на 4,6%. Стоимость жилья снизилась на 0,2%.
Согласно официальному прогнозу властей, инфляция в Китае по итогам текущего года составит около 2%.
 
ЭкономикаМировая экономикаКИТАЙ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала