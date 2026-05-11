Индекс потребительских цен в Китае в апреле ускорился до 1,2% - 11.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-11T05:42+0300

ПЕКИН, 11 мая - ПРАЙМ. Индекс потребительских цен в Китае по итогам апреля ускорился до 1,2% в годовом выражении против 1% месяцем ранее, свидетельствуют опубликованные в понедельник данные государственного статистического управления страны. При этом инфляция в городах выросла до 1,2%, а в сельской местности – до 1%. Продовольственная годовая инфляция составила 1,6%, непродовольственная - 1,8%, индекс цен на потребительские товары вырос на 1,4%, на услуги - на 0,9%. Цены на свежие фрукты упали на 1%, овощи и зелень подешевели на 0,5%, цены на мясо упали на 6,7%, в том числе свинина подешевела на 15,2%; продукция водного промысла подорожала на 1,3%. Яйца подорожали на 0,5%, молочная продукция подешевела на 1,2%, цены на алкоголь снизились на 3%. Одежда в Китае подорожала на 1,6%, обувь - на 1%. Цены на услуги здравоохранения выросли на 2,2%, на образование и культурно-развлекательные мероприятия - на 1,3%, цены на транспорт и связь выросли на 4,6%. Стоимость жилья снизилась на 0,2%. Согласно официальному прогнозу властей, инфляция в Китае по итогам текущего года составит около 2%.

