В Иране пригрозили ответом на присутствие кораблей Великобритании и Франции
В Иране пригрозили ответом на присутствие кораблей Великобритании и Франции
2026-05-11T00:01+0300
экономика
мировая экономика
россия
ормузский пролив
франция
иран
мид
ТЕГЕРАН, 10 мая – ПРАЙМ. Присутствие кораблей Великобритании и Франции в Ормузском проливе встретит решительный и незамедлительный ответ со стороны вооруженных сил Ирана, заявил заместитель главы МИД исламской республики Казем Гариб-Абади.
В среду минобороны Франции сообщило, что авианосец "Шарль де Голль" направляется в Красное море и Аденский залив в рамках усилий Парижа и Лондона по организации будущей миссии по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе.
"Присутствие французских и британских кораблей, а также кораблей любого другого государства… в Ормузском проливе встретит решительный и незамедлительный ответ со стороны вооруженных сил Ирана", - написал Гариб-Абади на своей странице в социальной сети X.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
МИД Ирана: присутствие кораблей Британии и Франции в Ормузском проливе вызовет ответ
