Иран отверг мирное предложение США, сообщили СМИ

Иран в ответе Соединенным Штатам отверг американское мирное предложение, поскольку оно "означало бы подчинение чрезмерным требованиям" властей США, передает... | 11.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-11T01:14+0300

МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Иран в ответе Соединенным Штатам отверг американское мирное предложение, поскольку оно "означало бы подчинение чрезмерным требованиям" властей США, передает телеканал Press TV. Агентство ISNA ранее передавало, что ответ Ирана на послание США сосредоточен на вопросах завершения войны и обеспечения безопасности судоходства в Персидском заливе и Ормузском проливе. Президент США Дональд Трамп назвал ответ Ирана на предложение США по урегулированию конфликта совершенно неприемлемым. "Подробности ответа Ирана на план США, который президент США назвал "неприемлемым"... Иран отверг план США, который означал бы подчинение Тегерана чрезмерным требованиям Трампа", - говорится в сообщении телеканала. Кроме того, по данным телеканала, ответный план Ирана подчеркивает необходимость выплаты США военных репараций исламской республике. В начале мая представитель МИД Ирана заявил, что Тегеран получил через Пакистан ответное послание США по поводу новых предложный исламской республики, состоящих из 14 пунктов. Иранское агентство Tasnim в воскресенье передавало, что текст предложений Ирана по поводу переговоров с США, который Тегеран в ответ передал Вашингтону, включает в себя пункты об отмене санкций, полном контроле исламской республики над Ормузским проливом и разморозке иранских зарубежных активов. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.

