В Японии заявили о важности поддержания отношений с Россией

Генеральный секретарь правительства Японии Минору Кихара заявил на пресс-конференции в понедельник о важности поддержания отношений с РФ как с соседней страной, | 11.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-11T05:51+0300
ТОКИО, 11 мая – ПРАЙМ. Генеральный секретарь правительства Японии Минору Кихара заявил на пресс-конференции в понедельник о важности поддержания отношений с РФ как с соседней страной, но отметил, что планов встреч глав МИД нет.
"На сегодняшний день относительно контактов глав МИД Японии и России конкретных планов нет. Но в любом случае важно поддерживать отношения с Россией, которая является соседней страной, проводятся контакты между дипломатическими ведомствами", - сказал генеральный секретарь правительства.
Кихара подтвердил, что Япония продолжит санкции против России в связи с конфликтом на Украине. Он вновь заявил, что в отношении России и внешней политики Япония будет исходить из своих национальных интересов.
На прошлой неделе депутат верхней палаты японского правительства Японии Мунэо Судзуки заявил в интервью РИА Новости, что в ходе встречи с замминистра МИД России Андреем Руденко был затронут вопрос о возможности встречи глав МИД двух стран в Маниле на полях встречи АСЕАН.
Генсек правительства Кихара заявил, что планов встреч глав МИД с Россией нет
