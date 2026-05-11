Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Японии заявили о важности поддержания отношений с Россией - 11.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260511/japonija-869832374.html
В Японии заявили о важности поддержания отношений с Россией
В Японии заявили о важности поддержания отношений с Россией - 11.05.2026, ПРАЙМ
В Японии заявили о важности поддержания отношений с Россией
Генеральный секретарь правительства Японии Минору Кихара заявил на пресс-конференции в понедельник о важности поддержания отношений с РФ как с соседней страной, | 11.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-11T05:51+0300
2026-05-11T05:51+0300
россия
экономика
мировая экономика
япония
рф
украина
мид
мид рф
асеан
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869832374.jpg?1778467867
ТОКИО, 11 мая – ПРАЙМ. Генеральный секретарь правительства Японии Минору Кихара заявил на пресс-конференции в понедельник о важности поддержания отношений с РФ как с соседней страной, но отметил, что планов встреч глав МИД нет. "На сегодняшний день относительно контактов глав МИД Японии и России конкретных планов нет. Но в любом случае важно поддерживать отношения с Россией, которая является соседней страной, проводятся контакты между дипломатическими ведомствами", - сказал генеральный секретарь правительства. Кихара подтвердил, что Япония продолжит санкции против России в связи с конфликтом на Украине. Он вновь заявил, что в отношении России и внешней политики Япония будет исходить из своих национальных интересов. На прошлой неделе депутат верхней палаты японского правительства Японии Мунэо Судзуки заявил в интервью РИА Новости, что в ходе встречи с замминистра МИД России Андреем Руденко был затронут вопрос о возможности встречи глав МИД двух стран в Маниле на полях встречи АСЕАН.
япония
рф
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, япония, рф, украина, мид, мид рф, асеан
РОССИЯ, Экономика, Мировая экономика, ЯПОНИЯ, РФ, УКРАИНА, МИД, МИД РФ, АСЕАН
05:51 11.05.2026
 
В Японии заявили о важности поддержания отношений с Россией

Генсек правительства Кихара заявил, что планов встреч глав МИД с Россией нет

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ТОКИО, 11 мая – ПРАЙМ. Генеральный секретарь правительства Японии Минору Кихара заявил на пресс-конференции в понедельник о важности поддержания отношений с РФ как с соседней страной, но отметил, что планов встреч глав МИД нет.
"На сегодняшний день относительно контактов глав МИД Японии и России конкретных планов нет. Но в любом случае важно поддерживать отношения с Россией, которая является соседней страной, проводятся контакты между дипломатическими ведомствами", - сказал генеральный секретарь правительства.
Кихара подтвердил, что Япония продолжит санкции против России в связи с конфликтом на Украине. Он вновь заявил, что в отношении России и внешней политики Япония будет исходить из своих национальных интересов.
На прошлой неделе депутат верхней палаты японского правительства Японии Мунэо Судзуки заявил в интервью РИА Новости, что в ходе встречи с замминистра МИД России Андреем Руденко был затронут вопрос о возможности встречи глав МИД двух стран в Маниле на полях встречи АСЕАН.
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаЯПОНИЯРФУКРАИНАМИДМИД РФАСЕАН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала