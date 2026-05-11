В Японии заявили о важности поддержания отношений с Россией

2026-05-11T05:51+0300

ТОКИО, 11 мая – ПРАЙМ. Генеральный секретарь правительства Японии Минору Кихара заявил на пресс-конференции в понедельник о важности поддержания отношений с РФ как с соседней страной, но отметил, что планов встреч глав МИД нет. "На сегодняшний день относительно контактов глав МИД Японии и России конкретных планов нет. Но в любом случае важно поддерживать отношения с Россией, которая является соседней страной, проводятся контакты между дипломатическими ведомствами", - сказал генеральный секретарь правительства. Кихара подтвердил, что Япония продолжит санкции против России в связи с конфликтом на Украине. Он вновь заявил, что в отношении России и внешней политики Япония будет исходить из своих национальных интересов. На прошлой неделе депутат верхней палаты японского правительства Японии Мунэо Судзуки заявил в интервью РИА Новости, что в ходе встречи с замминистра МИД России Андреем Руденко был затронут вопрос о возможности встречи глав МИД двух стран в Маниле на полях встречи АСЕАН.

