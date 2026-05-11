В Японии заявили, что планов направить бизнес-миссию в Россию нет - 11.05.2026, ПРАЙМ
В Японии заявили, что планов направить бизнес-миссию в Россию нет
2026-05-11T06:03+0300
экономика
россия
мировая экономика
япония
ТОКИО, 11 мая – ПРАЙМ. Генеральный секретарь правительства Японии Минору Кихара заявил на пресс-конференции в понедельник, что планов направления правительством Японии в Россию бизнес-миссии для налаживания сотрудничества нет. "Нам известно, что в СМИ появилась информация о направлении в Россию правительством (Японии – ред.) экономической делегации для налаживания сотрудничества в экономике, в энергетике после окончания конфликта. Таких планов нет, об этом говорится в заявлении министерства экономики, промышленности и торговли", - сказал Кихара. Агентство Киодо с начала апреля дважды передавало, что впервые с 2022 года представители крупнейших японских компаний в составе правительственной бизнес-миссии посетят Россию. В первый раз информация была опровергнута представителем кабмина, во второй раз на нее отреагировало министерство экономики, торговли и промышленности Японии, заявив, что бизнес-миссия готовится, но не ради продвижения сотрудничества, как сообщалось в СМИ, а для защиты активов японских компаний, работающих в России. Кихара подтвердил курс Японии на продолжение санкций против России, но заявил о необходимости поддержки японских компаний, находящихся в России.
06:03 11.05.2026
 
Генсек правительства Японии Кихара: планов направить бизнес-миссию в Россию нет

ТОКИО, 11 мая – ПРАЙМ. Генеральный секретарь правительства Японии Минору Кихара заявил на пресс-конференции в понедельник, что планов направления правительством Японии в Россию бизнес-миссии для налаживания сотрудничества нет.
"Нам известно, что в СМИ появилась информация о направлении в Россию правительством (Японии – ред.) экономической делегации для налаживания сотрудничества в экономике, в энергетике после окончания конфликта. Таких планов нет, об этом говорится в заявлении министерства экономики, промышленности и торговли", - сказал Кихара.
Агентство Киодо с начала апреля дважды передавало, что впервые с 2022 года представители крупнейших японских компаний в составе правительственной бизнес-миссии посетят Россию. В первый раз информация была опровергнута представителем кабмина, во второй раз на нее отреагировало министерство экономики, торговли и промышленности Японии, заявив, что бизнес-миссия готовится, но не ради продвижения сотрудничества, как сообщалось в СМИ, а для защиты активов японских компаний, работающих в России.
Кихара подтвердил курс Японии на продолжение санкций против России, но заявил о необходимости поддержки японских компаний, находящихся в России.
 
