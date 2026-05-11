https://1prime.ru/20260511/japonija-869832462.html

В Японии заявили, что планов направить бизнес-миссию в Россию нет

В Японии заявили, что планов направить бизнес-миссию в Россию нет - 11.05.2026, ПРАЙМ

В Японии заявили, что планов направить бизнес-миссию в Россию нет

Генеральный секретарь правительства Японии Минору Кихара заявил на пресс-конференции в понедельник, что планов направления правительством Японии в Россию... | 11.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-11T06:03+0300

2026-05-11T06:03+0300

2026-05-11T06:03+0300

экономика

россия

мировая экономика

япония

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869832462.jpg?1778468591

ТОКИО, 11 мая – ПРАЙМ. Генеральный секретарь правительства Японии Минору Кихара заявил на пресс-конференции в понедельник, что планов направления правительством Японии в Россию бизнес-миссии для налаживания сотрудничества нет. "Нам известно, что в СМИ появилась информация о направлении в Россию правительством (Японии – ред.) экономической делегации для налаживания сотрудничества в экономике, в энергетике после окончания конфликта. Таких планов нет, об этом говорится в заявлении министерства экономики, промышленности и торговли", - сказал Кихара. Агентство Киодо с начала апреля дважды передавало, что впервые с 2022 года представители крупнейших японских компаний в составе правительственной бизнес-миссии посетят Россию. В первый раз информация была опровергнута представителем кабмина, во второй раз на нее отреагировало министерство экономики, торговли и промышленности Японии, заявив, что бизнес-миссия готовится, но не ради продвижения сотрудничества, как сообщалось в СМИ, а для защиты активов японских компаний, работающих в России. Кихара подтвердил курс Японии на продолжение санкций против России, но заявил о необходимости поддержки японских компаний, находящихся в России.

япония

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, япония