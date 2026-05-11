Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Тупица". Новое заявление Каллас о России поразило журналиста - 11.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260511/kallas-869839694.html
"Тупица". Новое заявление Каллас о России поразило журналиста
"Тупица". Новое заявление Каллас о России поразило журналиста - 11.05.2026, ПРАЙМ
"Тупица". Новое заявление Каллас о России поразило журналиста
Ирландский журналист Чей Боуз выступил с критикой в адрес главы европейской дипломатии Каи Каллас, которая выразила обеспокоенность усилением влияния России в... | 11.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-11T14:33+0300
2026-05-11T14:36+0300
европа
кая каллас
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863493982_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_93b4b6d7e1532608847721b1e230492e.jpg
МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Ирландский журналист Чей Боуз выступил с критикой в адрес главы европейской дипломатии Каи Каллас, которая выразила обеспокоенность усилением влияния России в области культуры и спорта. "Разве тупица Каллас не беспокоилась о "влиянии Москвы", когда росла в большой советской государственной квартире?" — написал он в соцсети X. Журналист назвал ее мошенницей и лгуньей и напомнил, что она вела привилегированную жизнь благодаря своему отцу, Сийму Калласу, занимавшему высокие должности в Эстонской ССР. В понедельник глава европейской дипломатии отметила рост российского влияния в Европе, приведя в пример участие россиян в спортивных мероприятиях и Венецианской биеннале, и призвала к повышенной "бдительности".
https://1prime.ru/20260509/kallas-869809606.html
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863493982_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_f10cd61e68b264e03e17e49cc876fa1b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
европа, кая каллас
ЕВРОПА, Кая Каллас
14:33 11.05.2026 (обновлено: 14:36 11.05.2026)
 
"Тупица". Новое заявление Каллас о России поразило журналиста

Журналист Боуз подверг критике Каллас, испугавшуюся роста влияния России

© AP Photo / Virginia MayoКая Каллас
Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 11.05.2026
Кая Каллас. Архивное фото
© AP Photo / Virginia Mayo
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Ирландский журналист Чей Боуз выступил с критикой в адрес главы европейской дипломатии Каи Каллас, которая выразила обеспокоенность усилением влияния России в области культуры и спорта.
"Разве тупица Каллас не беспокоилась о "влиянии Москвы", когда росла в большой советской государственной квартире?" — написал он в соцсети X.
Журналист назвал ее мошенницей и лгуньей и напомнил, что она вела привилегированную жизнь благодаря своему отцу, Сийму Калласу, занимавшему высокие должности в Эстонской ССР.
В понедельник глава европейской дипломатии отметила рост российского влияния в Европе, приведя в пример участие россиян в спортивных мероприятиях и Венецианской биеннале, и призвала к повышенной "бдительности".
Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 09.05.2026
"Она не победила". На Западе поразились словам Каллас о Дне Победы
9 мая, 17:09
 
ЕВРОПАКая Каллас
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала