"Тупица". Новое заявление Каллас о России поразило журналиста

2026-05-11T14:33+0300

МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Ирландский журналист Чей Боуз выступил с критикой в адрес главы европейской дипломатии Каи Каллас, которая выразила обеспокоенность усилением влияния России в области культуры и спорта. "Разве тупица Каллас не беспокоилась о "влиянии Москвы", когда росла в большой советской государственной квартире?" — написал он в соцсети X. Журналист назвал ее мошенницей и лгуньей и напомнил, что она вела привилегированную жизнь благодаря своему отцу, Сийму Калласу, занимавшему высокие должности в Эстонской ССР. В понедельник глава европейской дипломатии отметила рост российского влияния в Европе, приведя в пример участие россиян в спортивных мероприятиях и Венецианской биеннале, и призвала к повышенной "бдительности".

