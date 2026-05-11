Каллас поставили на место после ее заявления о переговорах с Россией

2026-05-11T16:36+0300

МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ.Итальянский журналист Томас Фази раскритиковал главу евродипломатии Каю Каллас за выступление против кандидатуры бывшего канцлера Германии Герхерда Шредера на роль переговорщика с Россией."Если кто-то и не подходит для того, чтобы быть представителем Европы, так это сама Каллас — глупая балтийка, которой дали должность только ради того, чтобы не допустить завершения вечной войны с Россией во благо военно-промышленного комплекса и американцев", — написал он в соцсети X.Глава Евросовета Антониу Кошта заявлял, что обсуждает с лидерами ЕС подготовку к переговорам с Россией, когда "для этого настанет правильный момент".В минувшую субботу Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах между Россией и Европой, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее Шредер, но отметил, что пусть сами европейцы выбирают такого лидера, которому они доверяют и который не делал резких заявлений в адрес России. Путин подчеркнул, что именно Европа, а не Россия, отказалась от переговоров.

