"Почти уступка": внезапное заявление Каллас о России поразило журналиста

2026-05-11T21:58+0300

МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Заявление главы евродипломатии Каи Каллас о планах ЕС обсудить темы для возможных переговоров с Россией говорит о позитивном сдвиге в отношениях с Москвой, считает ирландский журналист Брайан Макдональд."Это весьма примечательное высказывание Каи Каллас, учитывая ее постоянную жесткую риторику в отношении Москвы. Еще недавно даже обсуждение прямых переговоров между ЕС и Россией в брюссельских кругах воспринималось почти как уступка. Теперь же речь идет о формате обсуждений и переговорщиках", — написал он в соцсети X.По словам журналиста, это заявление главы евродипломатии еще не является разрядкой в отношениях с Москвой, но определенно сигнализирует об изменении тона.В субботу президент Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах между Россией и Европой, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее Герхард Шредер, но отметил, что выбирают пусть сами европейцы и такого лидера, которому они доверяют и который не наговорил гадостей в адрес России. Путин подчеркнул, что именно Европа, а не Россия, отказалась от переговоров.

россия, москва, европа, кая каллас, владимир путин, герхард шредер, ес