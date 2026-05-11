"Почти уступка": внезапное заявление Каллас о России поразило журналиста
Заявление главы евродипломатии Каи Каллас о планах ЕС обсудить темы для возможных переговоров с Россией говорит о позитивном сдвиге в отношениях с Москвой,...
2026-05-11T21:58+0300
МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Заявление главы евродипломатии Каи Каллас о планах ЕС обсудить темы для возможных переговоров с Россией говорит о позитивном сдвиге в отношениях с Москвой, считает ирландский журналист Брайан Макдональд."Это весьма примечательное высказывание Каи Каллас, учитывая ее постоянную жесткую риторику в отношении Москвы. Еще недавно даже обсуждение прямых переговоров между ЕС и Россией в брюссельских кругах воспринималось почти как уступка. Теперь же речь идет о формате обсуждений и переговорщиках", — написал он в соцсети X.По словам журналиста, это заявление главы евродипломатии еще не является разрядкой в отношениях с Москвой, но определенно сигнализирует об изменении тона.В субботу президент Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах между Россией и Европой, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее Герхард Шредер, но отметил, что выбирают пусть сами европейцы и такого лидера, которому они доверяют и который не наговорил гадостей в адрес России. Путин подчеркнул, что именно Европа, а не Россия, отказалась от переговоров.
Журналист Макдональд назвал слова Каллас об обсуждении переговоров с РФ хорошим сигналом