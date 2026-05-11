Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Украинское командование перебросило на Харьковское направление наемников - 11.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260511/komandovanie-869832818.html
Украинское командование перебросило на Харьковское направление наемников
Украинское командование перебросило на Харьковское направление наемников - 11.05.2026, ПРАЙМ
Украинское командование перебросило на Харьковское направление наемников
Украинское командование во время действия режима прекращения огня перебросило на харьковское направление несколько элитных подразделений ВСУ, в которых воюют... | 11.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-11T06:42+0300
2026-05-11T06:42+0300
экономика
общество
харьковская область
рф
сша
юрий ушаков
дональд трамп
всу
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869832818.jpg?1778470946
МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Украинское командование во время действия режима прекращения огня перебросило на харьковское направление несколько элитных подразделений ВСУ, в которых воюют иностранные наемники, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. По словам собеседника агентства, в период перемирия украинское командование перебросило в том числе подразделения из состава 77-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ. "Враг перебросил в Харьковскую область несколько элитных подразделений ВСУ, в том числе из состава 77-й оаэмбр и полка "Р.У.Г." корпуса "Хартия", укомплектованного в том числе иностранными наемниками", - рассказал собеседник агентства. Ранее помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что Россия согласилась на инициативу президента США Дональда Трампа о перемирии с Украиной с 9 по 11 мая и проведении с Киевом в этот период обмена пленными в формате "тысяча на тысячу".
харьковская область
рф
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , харьковская область, рф, сша, юрий ушаков, дональд трамп, всу
Экономика, Общество , Харьковская область, РФ, США, Юрий Ушаков, Дональд Трамп, ВСУ
06:42 11.05.2026
 
Украинское командование перебросило на Харьковское направление наемников

Силовики: ВСУ перебросили на Харьковское направление несколько элитных подразделений

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Украинское командование во время действия режима прекращения огня перебросило на харьковское направление несколько элитных подразделений ВСУ, в которых воюют иностранные наемники, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
По словам собеседника агентства, в период перемирия украинское командование перебросило в том числе подразделения из состава 77-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ.
"Враг перебросил в Харьковскую область несколько элитных подразделений ВСУ, в том числе из состава 77-й оаэмбр и полка "Р.У.Г." корпуса "Хартия", укомплектованного в том числе иностранными наемниками", - рассказал собеседник агентства.
Ранее помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что Россия согласилась на инициативу президента США Дональда Трампа о перемирии с Украиной с 9 по 11 мая и проведении с Киевом в этот период обмена пленными в формате "тысяча на тысячу".
 
ЭкономикаОбществоХарьковская областьРФСШАЮрий УшаковДональд ТрампВСУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала