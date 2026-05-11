Украинское командование перебросило на Харьковское направление наемников

2026-05-11T06:42+0300

МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Украинское командование во время действия режима прекращения огня перебросило на харьковское направление несколько элитных подразделений ВСУ, в которых воюют иностранные наемники, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. По словам собеседника агентства, в период перемирия украинское командование перебросило в том числе подразделения из состава 77-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ. "Враг перебросил в Харьковскую область несколько элитных подразделений ВСУ, в том числе из состава 77-й оаэмбр и полка "Р.У.Г." корпуса "Хартия", укомплектованного в том числе иностранными наемниками", - рассказал собеседник агентства. Ранее помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что Россия согласилась на инициативу президента США Дональда Трампа о перемирии с Украиной с 9 по 11 мая и проведении с Киевом в этот период обмена пленными в формате "тысяча на тысячу".

