Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Юрист рассказал, когда можно вернуть неподходящий купальник - 11.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260511/kupalnik-869834841.html
Юрист рассказал, когда можно вернуть неподходящий купальник
Юрист рассказал, когда можно вернуть неподходящий купальник - 11.05.2026, ПРАЙМ
Юрист рассказал, когда можно вернуть неподходящий купальник
Россияне могут вернуть неподошедший купальник, купленный в интернете, в течение семи дней, при этом приобретенный в офлайн-магазине вернуть не получится, если... | 11.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-11T09:03+0300
2026-05-11T09:03+0300
экономика
россия
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/05/0b/869834754_0:57:3083:1791_1920x0_80_0_0_863687d2aa03a6ce8599492bf55083a7.jpg
МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Россияне могут вернуть неподошедший купальник, купленный в интернете, в течение семи дней, при этом приобретенный в офлайн-магазине вернуть не получится, если он не подошел по размеру, рассказал РИА Новости глава адвокатской коллегии "Жорин и партнеры" Сергей Жорин. Он напомнил, что статья 25 Закона РФ "О защите прав потребителей" допускает обмен качественного непродовольственного товара в течение 14 дней, но прямо делает исключение для товаров из перечня, утвержденного правительством РФ. "В этом перечне указаны швейные и трикотажные бельевые изделия, к которым обычно относят и купальники. Однако если купальник куплен через интернет, потребитель вправе отказаться от товара надлежащего качества до передачи, а после передачи - в течение 7 дней", - рассказал Жорин в беседе с агентством. Он отметил, что если при доставке не были указаны порядок и срок возврата, то сдать купальник можно будет в течение трех месяцев. При этом должны быть сохранены товарный вид и потребительские свойства товара. Что касается возврата покупки через обычный магазин, то по общему правилу купальник нельзя вернуть или обменять только потому, что он не подошел по размеру, фасону, цвету или покупатель передумал, уточнил юрист. "Иное правило действует, если у купальника есть недостаток: брак шва, дефект ткани, повреждение, несоответствие заявленному размеру, комплектности, описанию и тому прочее. В этом случае потребитель вправе предъявлять требования по статье 18 Закона "О защите прав потребителей", в том числе отказаться от договора и потребовать возврата денег. Здесь уже неважно, входит ли товар в "невозвратный" перечень", - добавил собеседник агентства.
https://1prime.ru/20260421/minpromtorg-869335249.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/05/0b/869834754_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_db29ca735e780b332d8357961a0fb88c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, рф
Экономика, РОССИЯ, РФ
09:03 11.05.2026
 
Юрист рассказал, когда можно вернуть неподходящий купальник

Жорин: купальник, купленный в интернете, можно вернуть в течение семи дней

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкЖенщина проходит мимо витрины магазина купальников в Москве
Женщина проходит мимо витрины магазина купальников в Москве - ПРАЙМ, 1920, 11.05.2026
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Россияне могут вернуть неподошедший купальник, купленный в интернете, в течение семи дней, при этом приобретенный в офлайн-магазине вернуть не получится, если он не подошел по размеру, рассказал РИА Новости глава адвокатской коллегии "Жорин и партнеры" Сергей Жорин.
Он напомнил, что статья 25 Закона РФ "О защите прав потребителей" допускает обмен качественного непродовольственного товара в течение 14 дней, но прямо делает исключение для товаров из перечня, утвержденного правительством РФ.
"В этом перечне указаны швейные и трикотажные бельевые изделия, к которым обычно относят и купальники. Однако если купальник куплен через интернет, потребитель вправе отказаться от товара надлежащего качества до передачи, а после передачи - в течение 7 дней", - рассказал Жорин в беседе с агентством.
Он отметил, что если при доставке не были указаны порядок и срок возврата, то сдать купальник можно будет в течение трех месяцев. При этом должны быть сохранены товарный вид и потребительские свойства товара.
Что касается возврата покупки через обычный магазин, то по общему правилу купальник нельзя вернуть или обменять только потому, что он не подошел по размеру, фасону, цвету или покупатель передумал, уточнил юрист.
"Иное правило действует, если у купальника есть недостаток: брак шва, дефект ткани, повреждение, несоответствие заявленному размеру, комплектности, описанию и тому прочее. В этом случае потребитель вправе предъявлять требования по статье 18 Закона "О защите прав потребителей", в том числе отказаться от договора и потребовать возврата денег. Здесь уже неважно, входит ли товар в "невозвратный" перечень", - добавил собеседник агентства.
Онлайн-ритейлер Wildberries
Минпромторг: в России не планируется полный запрет скидок на маркетплейсах
21 апреля, 18:20
 
ЭкономикаРОССИЯРФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала