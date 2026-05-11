https://1prime.ru/20260511/kupalnik-869834841.html

Юрист рассказал, когда можно вернуть неподходящий купальник

Юрист рассказал, когда можно вернуть неподходящий купальник - 11.05.2026, ПРАЙМ

Юрист рассказал, когда можно вернуть неподходящий купальник

Россияне могут вернуть неподошедший купальник, купленный в интернете, в течение семи дней, при этом приобретенный в офлайн-магазине вернуть не получится, если... | 11.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-11T09:03+0300

2026-05-11T09:03+0300

2026-05-11T09:03+0300

экономика

россия

рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/05/0b/869834754_0:57:3083:1791_1920x0_80_0_0_863687d2aa03a6ce8599492bf55083a7.jpg

МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Россияне могут вернуть неподошедший купальник, купленный в интернете, в течение семи дней, при этом приобретенный в офлайн-магазине вернуть не получится, если он не подошел по размеру, рассказал РИА Новости глава адвокатской коллегии "Жорин и партнеры" Сергей Жорин. Он напомнил, что статья 25 Закона РФ "О защите прав потребителей" допускает обмен качественного непродовольственного товара в течение 14 дней, но прямо делает исключение для товаров из перечня, утвержденного правительством РФ. "В этом перечне указаны швейные и трикотажные бельевые изделия, к которым обычно относят и купальники. Однако если купальник куплен через интернет, потребитель вправе отказаться от товара надлежащего качества до передачи, а после передачи - в течение 7 дней", - рассказал Жорин в беседе с агентством. Он отметил, что если при доставке не были указаны порядок и срок возврата, то сдать купальник можно будет в течение трех месяцев. При этом должны быть сохранены товарный вид и потребительские свойства товара. Что касается возврата покупки через обычный магазин, то по общему правилу купальник нельзя вернуть или обменять только потому, что он не подошел по размеру, фасону, цвету или покупатель передумал, уточнил юрист. "Иное правило действует, если у купальника есть недостаток: брак шва, дефект ткани, повреждение, несоответствие заявленному размеру, комплектности, описанию и тому прочее. В этом случае потребитель вправе предъявлять требования по статье 18 Закона "О защите прав потребителей", в том числе отказаться от договора и потребовать возврата денег. Здесь уже неважно, входит ли товар в "невозвратный" перечень", - добавил собеседник агентства.

https://1prime.ru/20260421/minpromtorg-869335249.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, рф