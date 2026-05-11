Курс доллара к юаню опустился до минимума с февраля 2023 года

Курс доллара к юаню снижается в понедельник, показатель опустился ниже 6,8 юаня впервые с февраля 2023 года, свидетельствуют данные торгов. | 11.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-11T11:05+0300

МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Курс доллара к юаню снижается в понедельник, показатель опустился ниже 6,8 юаня впервые с февраля 2023 года, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 10.59 мск курс доллара к юаню снижался до 6,796 юаня с уровня предыдущего закрытия в 6,805 юаня за доллар. Показатель находится ниже отметки в 6,8 юаня впервые с 10 февраля 2023 года.

