https://1prime.ru/20260511/kurs--869837114.html
Курс доллара к юаню опустился до минимума с февраля 2023 года
Курс доллара к юаню опустился до минимума с февраля 2023 года - 11.05.2026, ПРАЙМ
Курс доллара к юаню опустился до минимума с февраля 2023 года
Курс доллара к юаню снижается в понедельник, показатель опустился ниже 6,8 юаня впервые с февраля 2023 года, свидетельствуют данные торгов. | 11.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-11T11:05+0300
2026-05-11T11:05+0300
2026-05-11T11:05+0300
экономика
рынок
торги
https://cdnn.1prime.ru/img/76312/06/763120615_0:207:3872:2385_1920x0_80_0_0_ff77ae9e51e28c379b0db7946db1fc29.jpg
МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Курс доллара к юаню снижается в понедельник, показатель опустился ниже 6,8 юаня впервые с февраля 2023 года, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 10.59 мск курс доллара к юаню снижался до 6,796 юаня с уровня предыдущего закрытия в 6,805 юаня за доллар. Показатель находится ниже отметки в 6,8 юаня впервые с 10 февраля 2023 года.
https://1prime.ru/20260511/yuan-869836536.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76312/06/763120615_208:0:3664:2592_1920x0_80_0_0_52f322f572995356685f7bcc116d46c1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, торги
Курс доллара к юаню опустился до минимума с февраля 2023 года
Курс доллара к юаню упал ниже 6,8 юаня впервые с февраля 2023 года
МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Курс доллара к юаню снижается в понедельник, показатель опустился ниже 6,8 юаня впервые с февраля 2023 года, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 10.59 мск курс доллара к юаню снижался до 6,796 юаня с уровня предыдущего закрытия в 6,805 юаня за доллар.
Показатель находится ниже отметки в 6,8 юаня впервые с 10 февраля 2023 года.
Юань открыл торги понедельника снижением