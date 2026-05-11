Ушедший в отставку министр обороны Латвии Спрудс устроил скандал - 11.05.2026, ПРАЙМ
Ушедший в отставку министр обороны Латвии Спрудс устроил скандал
Министр обороны Латвии Андрис Спрудс стал участником скандальной ситуации на конференции для прессы, посвященной его отставке, как передает латвийский телеканал | 11.05.2026, ПРАЙМ
Ушедший в отставку министр обороны Латвии Спрудс устроил скандал

LTV: ушедший в отставку министр обороны Спрудс устроил скандал из-за премьера Латвии

МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Министр обороны Латвии Андрис Спрудс стал участником скандальной ситуации на конференции для прессы, посвященной его отставке, как передает латвийский телеканал LTV.

В процессе ответов на вопросы журналистов он резко высказался в адрес премьер-министра Эвики Силини, которая в социальной сети X сообщила об утрате доверия к Спрудсу.
"Она поспешила начать эти игры за несколько минут до этого заявления, до этой пресс-конференции, с этим твитом, а также лгала о том, что заранее уведомила меня или моего коллегу-прогрессиста (латвийская партия “Прогрессисты” — Прим. ред.) об этом решении", — cказал он.

Несмотря на действия Силини, Спрудс подчеркнул, что твердо намерен следовать своему решению и всё же подать заявление об отставке.

Накануне латвийский премьер-министр заявила, что доверие к Спрудсу пошатнулось в результате инцидента с беспилотниками, и предложила заменить его на полковника Райвиса Мелниса, который последние месяцы работал на Украине.
Спрудс принял решение уйти в отставку после того, как украинские БПЛА нанесли повреждение нефтехранилищу.

Согласно данным СМИ, в прошлый четверг один из беспилотников украинских сил обороны упал на объекте, где хранятся нефтепродукты. По информации полиции, таких аппаратов было два. Спрудс отметил, что эти беспилотники могли принадлежать Украине.

В это время Министерство обороны России сообщило о перехвате шести БПЛА во время попытки атаки на Санкт-Петербург. Из них пять исчезли в районе латвийского города Резекне, и еще один был сбит над российской территорией. Анализ обломков показал, что это был дрон модели "Лютый". В тот период в латвийском воздушном пространстве находились западные истребители.
