Ушедший в отставку министр обороны Латвии Спрудс устроил скандал

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс стал участником скандальной ситуации на конференции для прессы, посвященной его отставке, как передает латвийский телеканал | 11.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-11T05:04+0300

МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Министр обороны Латвии Андрис Спрудс стал участником скандальной ситуации на конференции для прессы, посвященной его отставке, как передает латвийский телеканал LTV.В процессе ответов на вопросы журналистов он резко высказался в адрес премьер-министра Эвики Силини, которая в социальной сети X сообщила об утрате доверия к Спрудсу."Она поспешила начать эти игры за несколько минут до этого заявления, до этой пресс-конференции, с этим твитом, а также лгала о том, что заранее уведомила меня или моего коллегу-прогрессиста (латвийская партия “Прогрессисты” — Прим. ред.) об этом решении", — cказал он.Несмотря на действия Силини, Спрудс подчеркнул, что твердо намерен следовать своему решению и всё же подать заявление об отставке.Накануне латвийский премьер-министр заявила, что доверие к Спрудсу пошатнулось в результате инцидента с беспилотниками, и предложила заменить его на полковника Райвиса Мелниса, который последние месяцы работал на Украине.Спрудс принял решение уйти в отставку после того, как украинские БПЛА нанесли повреждение нефтехранилищу.Согласно данным СМИ, в прошлый четверг один из беспилотников украинских сил обороны упал на объекте, где хранятся нефтепродукты. По информации полиции, таких аппаратов было два. Спрудс отметил, что эти беспилотники могли принадлежать Украине.В это время Министерство обороны России сообщило о перехвате шести БПЛА во время попытки атаки на Санкт-Петербург. Из них пять исчезли в районе латвийского города Резекне, и еще один был сбит над российской территорией. Анализ обломков показал, что это был дрон модели "Лютый". В тот период в латвийском воздушном пространстве находились западные истребители.

