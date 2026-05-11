"Вернуться к основам". МИД Литвы сделал дерзкое заявление о России

Европе не следует восстанавливать дипломатию с Россией, заявил министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис. | 11.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-11T17:03+0300

МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Европе не следует восстанавливать дипломатию с Россией, заявил министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис."Речь не идет о выборе конкретного человека. Мы должны вернуться к основам, а основы — это подготовка инструментов для оказания давления на Россию", — приводит его слова Reuters.Так литовский министр прокомментировал слова Владимира Путина о возможной кандидатуре бывшего канцлера Германии Герхерда Шредера на роль переговорщика с Россией.В минувшую субботу Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах между Россией и Европой, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее Шредер, но отметил, что пусть сами европейцы выбирают такого лидера, которому они доверяют и который не делал резких заявлений в адрес России. Глава государства подчеркнул, что именно Европа, а не Россия, отказалась от переговоров.

