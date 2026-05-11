Стоимость меди растет, обновляя рекорд

Стоимость меди в понедельник поднимается, обновив рекордное значение, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. | 11.05.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Стоимость меди в понедельник поднимается, обновив рекордное значение, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 11.14 мск июльский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 0,58%, до 6,3330 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). Ранее в ходе торгов котировки металла достигали уровня в 6,83 доллара за фунт впервые с 29 января. На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов пятницы стоимость тонны меди с поставкой через три месяца поднялась на 1,34% - до 13 573 долларов, алюминия - на 0,29%, до 3503 долларов, цинка - снизилась на 0,82%, до 3430 долларов. "Рынок оправился от последствий американо-иранского конфликта, и сейчас у меди наблюдается свой собственный, отчетливый ценовой тренд", - приводит агентство Блумберг мнение менеджера по торговле в компании Suzhou Chuangyuan Harmony-Win Capital Management Co. Цзя Чжэн (Jia Zheng).

