https://1prime.ru/20260511/minobrnauki-869830104.html

Минобрнауки объявило о введении "дня тишины" при приеме в вузы

Минобрнауки объявило о введении "дня тишины" при приеме в вузы - 11.05.2026, ПРАЙМ

Минобрнауки объявило о введении "дня тишины" при приеме в вузы

Минобрнауки России объявило о введении "дня тишины" при приеме в российские вузы, в этот день абитуриенты не смогут проводить какие-либо действия со своим... | 11.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-11T01:59+0300

2026-05-11T01:59+0300

2026-05-11T01:59+0300

общество

экономика

здоровье

рф

минобрнауки

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869830104.jpg?1778453951

МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Минобрнауки России объявило о введении "дня тишины" при приеме в российские вузы, в этот день абитуриенты не смогут проводить какие-либо действия со своим заявлением и согласием, сообщил РИА Новости заявил заместитель министра науки и высшего образования РФ Андрей Омельчук. "Чтобы сделать процесс поступления более предсказуемым и справедливым для абитуриентов, в этом году мы впервые установили так называемый день тишины. В день, когда приемные комиссии издают приказы о зачислении, поступающие получают четкое понимание своего статуса, и дальнейшие изменения в согласии на зачисление, а также в заявлении временно приостанавливаются. Это позволит абитуриентам спокойно планировать дальнейшие шаги, а приемным комиссиям завершить процесс зачисления в упорядоченном режиме", - сказал замминистра. По словам Омельчука, данное нововведение позволит университету более корректно подойти к приказам. "Отсутствие движений в самый последний день сделает ситуацию для абитуриентов существенно более предсказуемой", - добавил Омельчук. Среди других нововведений приемной кампании 2026/2027 учебного года - единый цифровой канал подачи документов через портал "Госуслуги". Как пояснил замминистра, это сделает процесс поступления единообразным для всех студентов и позволит избежать большого количества ошибок. Также изменились правила для выпускников колледжей. Теперь они смогут сдавать внутренние экзамены только при условии, что продолжают обучение по профилю. Соответствие профилей устанавливает сам университет. Для иностранных абитуриентов тоже предусмотрены новые возможности. Они смогут подавать заявления с помощью мобильного приложения RuiD, а также смогут поступать по внутренним экзаменам при отсутствии ЕГЭ. Кроме того, вузам разрешили перераспределять места между квотами - например, если в одной из квот остались свободные места, их можно направить на другие квоты или в общий конкурс.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , здоровье, рф, минобрнауки