Миронов предложил выплачивать многодетным семьям компенсацию за ОСАГО
Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил выплачивать многодетным семьям компенсацию в размере 100% стоимости уплаченной страховой премии по договору ОСАГО в пределах 10 тысяч рублей.
2026-05-11T04:23+0300
МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил выплачивать многодетным семьям компенсацию в размере 100% стоимости уплаченной страховой премии по договору ОСАГО в пределах 10 тысяч рублей.
Официальное обращение премьер-министру РФ Михаилу Мишустину имеется в распоряжении РИА Новости.
"Предлагается установить компенсацию в размере 100% стоимости уплаченной страховой премии по договору ОСАГО в пределах установленного лимита, но не более 10 тысяч рублей", - сказано в обращении.
В беседе с РИА Новости Миронов пояснил, что предлагается выплачивать такую компенсацию в пределах лимита 10 тысяч рублей, а также с возможной ежегодной индексацией с учетом инфляции и изменения базовых ставок страховых тарифов.
"Предоставлять компенсацию предлагаю многодетным семьям со среднедушевым доходом не более двух размеров прожиточного минимума на каждого члена семьи", – уточнил политик.
Он отметил, что страхование гражданской ответственности является обязательным для всех автовладельцев.
"По данным Российского союза автостраховщиков, в первом квартале 2026 года средняя стоимость страховки составила около 7,5 тысяч рублей", - рассказал Миронов.
Лидер партии напомнил, что в России действует система мер социальной поддержки многодетных семей: она включает льготы на оплату коммунальных услуг, предоставление земельных участков, частичное освобождение от транспортного налога, но затраты на обязательное страхование автогражданской ответственности государство не компенсирует.
