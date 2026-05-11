Миронов предложил выплачивать многодетным семьям компенсацию за ОСАГО

2026-05-11T04:23+0300

МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил выплачивать многодетным семьям компенсацию в размере 100% стоимости уплаченной страховой премии по договору ОСАГО в пределах 10 тысяч рублей. Официальное обращение премьер-министру РФ Михаилу Мишустину имеется в распоряжении РИА Новости. "Предлагается установить компенсацию в размере 100% стоимости уплаченной страховой премии по договору ОСАГО в пределах установленного лимита, но не более 10 тысяч рублей", - сказано в обращении. В беседе с РИА Новости Миронов пояснил, что предлагается выплачивать такую компенсацию в пределах лимита 10 тысяч рублей, а также с возможной ежегодной индексацией с учетом инфляции и изменения базовых ставок страховых тарифов. "Предоставлять компенсацию предлагаю многодетным семьям со среднедушевым доходом не более двух размеров прожиточного минимума на каждого члена семьи", – уточнил политик. Он отметил, что страхование гражданской ответственности является обязательным для всех автовладельцев. "По данным Российского союза автостраховщиков, в первом квартале 2026 года средняя стоимость страховки составила около 7,5 тысяч рублей", - рассказал Миронов. Лидер партии напомнил, что в России действует система мер социальной поддержки многодетных семей: она включает льготы на оплату коммунальных услуг, предоставление земельных участков, частичное освобождение от транспортного налога, но затраты на обязательное страхование автогражданской ответственности государство не компенсирует.

бизнес, россия, финансы, сергей миронов, российский союз автостраховщиков