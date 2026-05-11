Нетаньяху надеется отказаться от военной помощи США в течение десяти лет - 11.05.2026, ПРАЙМ
Нетаньяху надеется отказаться от военной помощи США в течение десяти лет
2026-05-11T05:17+0300
05:17 11.05.2026
 
ВАШИНГТОН, 11 мая - ПРАЙМ. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что надеется отказаться от американской военной помощи в течение следующих десяти лет.
"Я хочу свести к нулю финансовую поддержку со стороны США, финансовую составляющую нашего военного сотрудничества. Мы получаем 3,8 миллиарда долларов в год, и, думаю, настала пора постепенно отказаться от оставшейся военной поддержки", - сказал Нетаньяху телеканалу CBS.
Отвечая на вопрос о возможных сроках, премьер Израиля сказал, что хочет достичь этого в течение следующих десяти лет.
"Я не хочу ждать следующего конгресса. Я хочу начать сейчас", - сказал Нетаньяху.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
 
