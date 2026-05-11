Ноздрев назвал состояние отношений с Японией "ледниковым периодом" - 11.05.2026, ПРАЙМ
Ноздрев назвал состояние отношений с Японией "ледниковым периодом"
Добавлены подробности (4 абзац). | 11.05.2026, ПРАЙМ
Посол России в Японии Ноздрев назвал отношения с этой страной "ледниковым периодом"

ТОКИО, 11 мая - РИА Новости. Посол Российской Федерации в Японии Николай Ноздрев в интервью РИА Новости охарактеризовал состояние отношений с этой страной как "ледниковый период".
"Мы имеем беспрецедентный для всей послевоенной эпохи спад - если можно так сказать, глубокий "ледниковый период" в двусторонних связях", - сказал в интервью РИА Новости посол.
Это произошло из-за того, что Япония поддержала антироссийские санкции и пошла на поводу у западных стран в отношении России, подчеркнул посол.
Дипломат напомнил, что российско-японские отношения в прошлые годы отличались высокой интенсивностью и большим количеством хорошо отлаженных, эффективных форматов взаимодействия. Однако позитивные заделы в двусторонних отношениях, которые накапливались десятилетиями, были почти полностью разрушены политикой официального Токио, констатировал Ноздрев.
С марта 2022 года Япония ввела несколько пакетов персональных и экономических санкций против России.
 
