Венгрия постарается не участвовать в кредите для Киева, заявила Орбан - 11.05.2026, ПРАЙМ
Венгрия постарается не участвовать в кредите для Киева, заявила Орбан
Венгрия постарается не участвовать в кредите для Киева, заявила Орбан
2026-05-11T15:00+0300
Венгрия постарается не участвовать в кредите для Киева, заявила Орбан

БУДАПЕШТ, 11 мая - ПРАЙМ. Венгрия не планирует участвовать в кредите на 90 миллиардов евро Украине и постарается найти юридические способы этого избежать, если ее принудят, заявила кандидат на пост главы венгерского МИД Анита Орбан.
"Что касается кредита в 90 миллиардов евро для Украины, Орбан сказала, что будущее правительство не будет брать на себя обязательства по выплате, но если его будут к этому принуждать, оно изучит правовое положение, чтобы понять, как можно и дальше оставаться в стороне", - сообщает портал Index по итогам заседания комитета по делам ЕС парламента Венгрии.
Решение о совместном займе стран ЕС на сумму 90 миллиардов евро, чтобы покрыть финансовые потребности Украины на 2026 и 2027 годы, было принято на саммите ЕС в декабре 2025 года. Венгрия, Словакия и Чехия не участвуют в обеспечении кредита. После саммита премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что расплачиваться за кредит ЕС Киеву будут дети и внуки тех, кто принял это решение, поскольку Украина деньги не вернет.
