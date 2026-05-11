https://1prime.ru/20260511/orban-869840168.html

Венгрия постарается не участвовать в кредите для Киева, заявила Орбан

Венгрия постарается не участвовать в кредите для Киева, заявила Орбан - 11.05.2026, ПРАЙМ

Венгрия постарается не участвовать в кредите для Киева, заявила Орбан

Венгрия не планирует участвовать в кредите на 90 миллиардов евро Украине и постарается найти юридические способы этого избежать, если ее принудят, заявила... | 11.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-11T15:00+0300

2026-05-11T15:00+0300

2026-05-11T15:00+0300

экономика

мировая экономика

газ

венгрия

украина

словакия

виктор орбан

ес

мид

https://cdnn.1prime.ru/img/84126/65/841266570_0:23:2048:1175_1920x0_80_0_0_1814c2e1bcc5c23e5ec6a8f660022b07.jpg

БУДАПЕШТ, 11 мая - ПРАЙМ. Венгрия не планирует участвовать в кредите на 90 миллиардов евро Украине и постарается найти юридические способы этого избежать, если ее принудят, заявила кандидат на пост главы венгерского МИД Анита Орбан. "Что касается кредита в 90 миллиардов евро для Украины, Орбан сказала, что будущее правительство не будет брать на себя обязательства по выплате, но если его будут к этому принуждать, оно изучит правовое положение, чтобы понять, как можно и дальше оставаться в стороне", - сообщает портал Index по итогам заседания комитета по делам ЕС парламента Венгрии. Решение о совместном займе стран ЕС на сумму 90 миллиардов евро, чтобы покрыть финансовые потребности Украины на 2026 и 2027 годы, было принято на саммите ЕС в декабре 2025 года. Венгрия, Словакия и Чехия не участвуют в обеспечении кредита. После саммита премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что расплачиваться за кредит ЕС Киеву будут дети и внуки тех, кто принял это решение, поскольку Украина деньги не вернет.

https://1prime.ru/20260511/vengriya--869839530.html

венгрия

украина

словакия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, газ, венгрия, украина, словакия, виктор орбан, ес, мид