Венгрия не поддержит вредящие ей санкции против России, заявила Анита Орбан

2026-05-11T16:33+0300

БУДАПЕШТ, 11 мая - ПРАЙМ. Венгрия не будет поддерживать нарушающие ее интересы пункты пакетов санкций Евросоюза против РФ, но и не станет действовать в интересах других стран, заявила кандидат на пост главы венгерского МИД Анита Орбан. "Любой пункт санкционного пакета, нарушающий венгерские интересы, не будет поддержан, но и в интересах третьей страны мы выступать не будем. От вето мы будем воздерживаться до последнего момента", - приводит слова Орбан на заседании комитета парламента Венгрии по иностранным делам портал Portfolio.

