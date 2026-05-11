Отопительный сезон в Петербурге завершится 13 мая - 11.05.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260511/otoplenie-869844851.html
Отопительный сезон в Петербурге завершится 13 мая
2026-05-11T21:00+0300
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая - РИА Новости. Отопительный сезон в Санкт-Петербурге завершится 13 мая, сообщил городской комитет по энергетике и инженерному обеспечению. "В связи с установившейся положительной температурой наружного воздуха и с учетом прогноза погоды, свидетельствующего о планомерном потеплении, принято решение о завершении отопительного периода. Регулярное теплоснабжение зданий прекратится 13 мая 2026 года в 9.00 (совпадает с мск - ред.)", - говорится в сообщении. Продолжительность отопительного сезона составила 222 дня. Теплоснабжающим организациям поручено до начала следующего отопительного периода провести плановые ремонтно-профилактические работы на источниках тепловой энергии и регламентные испытания тепловых сетей, сообщил комитет.
21:00 11.05.2026
 
