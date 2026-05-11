СМИ: новый пакет санкций ЕС может затронуть РПЦ и патриарха Кирилла - 11.05.2026, ПРАЙМ
СМИ: новый пакет санкций ЕС может затронуть РПЦ и патриарха Кирилла
2026-05-11T10:06+0300
МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Новый пакет антироссийских санкций Евросоюза будет представлен в конце июня или начале июля, может затронуть российские банки, военно-промышленные компании и представителей Русской православной церкви, в том числе патриарха Московского и всея Руси Кирилла, утверждает издание Politico со ссылкой на неназванных чиновников и дипломатов ЕС. "Ожидается, что 21-й пакет санкций, который будет представлен в конце июня или начале июля, также может быть направлен против российских банков, финансовых институтов и военно-промышленных компаний... Чиновники также видят шанс продвинуться вперед с санкциями, которые ранее блокировались правительством бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. В их число входят меры, направленные против высокопоставленных членов Русской православной церкви, в особенности ее главы, патриарха Кирилла", - говорится в сообщении. Кроме того, по словам дипломата, Еврокомиссия может вновь предложить идею запрета на морские услуги для судов, которые ЕС связывает с РФ, - до сих пор эта идея блокировалась Мальтой и Грецией. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Politico: новый пакет санкций ЕС может затронуть российские банки, ВПК и РПЦ

© РИА Новости . Сергей Пятаков | Патриаршее служение в Великий четверг
Патриаршее служение в Великий четверг. Архивное фото
Патриаршее служение в Великий четверг. Архивное фото
