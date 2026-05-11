Приглашение Путина Трампу посетить Москву в силе, заявил Песков

2026-05-11T17:55+0300

МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Приглашение президента РФ Владимира Путина американскому коллеге Дональду Трампу посетить Москву остается в силе, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Да, конечно. Я не сомневаюсь, что президент России будет рад встретить своего коллегу в Москве", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости.

