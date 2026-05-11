СМИ: Писториус неожиданно прибыл в Киев
Немецкий министр обороны Борис Писториус прибыл в Киев с необъявленным визитом, пишет Die Welt. | 11.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-11T16:33+0300
МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Немецкий министр обороны Борис Писториус прибыл в Киев с необъявленным визитом, пишет Die Welt."Борис Писториус неожиданно представил в Киеве планы по сотрудничеству", — говорится в публикации.Отмечается, что цель поездки — обсуждение совместных разработок нового вооружения с Украиной.Президент России Владимир Путин 9 мая заявлял, что бойцы СВО противостоят агрессивной силе, которая вооружается и поддерживается всем блоком НАТО.Официальный представитель МИД Мария Захарова на прошлой неделе заявляла, что новая военная стратегия Германии вызывает сомнения в адекватности Писториуса.
Welt: министр обороны Германии Писториус прибыл с необъявленным визитом в Киев