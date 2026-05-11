Неожиданный визит Писториуса в Киев вызвал недовольство в Германии - 11.05.2026, ПРАЙМ
Неожиданный визит Писториуса в Киев вызвал недовольство в Германии
Читатели немецкого портала Die Welt активно обсуждают необъявленный визит министра обороны Германии Бориса Писториуса в Киев. | 11.05.2026, ПРАЙМ
16:34 11.05.2026
 

Неожиданный визит Писториуса в Киев вызвал недовольство в Германии

МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Читатели немецкого портала Die Welt активно обсуждают необъявленный визит министра обороны Германии Бориса Писториуса в Киев.
Издание отмечало, что цель поездки — обсуждение совместных разработок нового вооружения с Украиной.
"Немецкое правительство сосредоточило свое внимание не на завершении войны, а на столкновении с Россией", — пожаловался Wachsein.
"Замечательно, сначала буквально даришь Украине деньги, а потом еще платишь за оружие, которое было разработано на эти средства", — возмутился Alexander C.
"В рюкзак можно положить лишь несколько миллиардов евро, поэтому ему придется почаще ехать", — пошутил Werner S.
"Если Писториус находится на Украине, то наши налоги под угрозой. Вместо того, чтобы поставлять оружие на Украину или с Украины, нужно защищаться от Украины — ведь если высокие ожидания Киева относительно немедленного и безусловного вступления в ЕС и получения финансовой помощи до скончания веков не оправдаются, то что, по-вашему, сделает эта хорошо вооруженная страна под контролем мафии?" — поинтересовался Frank W.
Президент России Владимир Путин 9 мая заявлял, что бойцы СВО противостоят агрессивной силе, которая вооружается и поддерживается всем блоком НАТО.
Официальный представитель МИД Мария Захарова на прошлой неделе заявляла, что новая военная стратегия Германии вызывает сомнения в адекватности Писториуса.
