Неожиданный визит Писториуса в Киев вызвал недовольство в Германии

Читатели немецкого портала Die Welt активно обсуждают необъявленный визит министра обороны Германии Бориса Писториуса в Киев. | 11.05.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Читатели немецкого портала Die Welt активно обсуждают необъявленный визит министра обороны Германии Бориса Писториуса в Киев.Издание отмечало, что цель поездки — обсуждение совместных разработок нового вооружения с Украиной."Немецкое правительство сосредоточило свое внимание не на завершении войны, а на столкновении с Россией", — пожаловался Wachsein."Замечательно, сначала буквально даришь Украине деньги, а потом еще платишь за оружие, которое было разработано на эти средства", — возмутился Alexander C."В рюкзак можно положить лишь несколько миллиардов евро, поэтому ему придется почаще ехать", — пошутил Werner S."Если Писториус находится на Украине, то наши налоги под угрозой. Вместо того, чтобы поставлять оружие на Украину или с Украины, нужно защищаться от Украины — ведь если высокие ожидания Киева относительно немедленного и безусловного вступления в ЕС и получения финансовой помощи до скончания веков не оправдаются, то что, по-вашему, сделает эта хорошо вооруженная страна под контролем мафии?" — поинтересовался Frank W.Президент России Владимир Путин 9 мая заявлял, что бойцы СВО противостоят агрессивной силе, которая вооружается и поддерживается всем блоком НАТО.Официальный представитель МИД Мария Захарова на прошлой неделе заявляла, что новая военная стратегия Германии вызывает сомнения в адекватности Писториуса.

