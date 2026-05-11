Платина и палладий дорожают на заявлениях Белого дома по Ирану
2026-05-11T17:39+0300
17:39 11.05.2026
 
МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Биржевые цены на платину и палладий растут на 2-3% после заявления руководителя национального экономического совета Белого дома Кевина Хассета о том, что в спешке в переговорах с Ираном нет необходимости, следует из данных торгов.
По состоянию на 17.31 мск цена июльского фьючерса на платину поднималась на 2,9% - до 2119,05 доллара за тройскую унцию. Июньский фьючерс на палладий дорожал на 2,05% - до 1518,25 доллара за унцию.
Ранее в понедельник Хассет заявил, что Соединенные Штаты не видят необходимости в спешке в переговорах об окончании конфликта с Ираном. Он добавил, что Тегеран якобы не выигрывает от затягивания переговорного процесса, потому что иранская экономика сейчас находится не в самом лучшем состоянии.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
