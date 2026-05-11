Польша подала жалобу в суд ЕС на соглашение о свободной торговле с Меркосур

Польша подала жалобу в Суд Европейского союза на соглашение о свободной торговле со странами Меркосур, сообщает Польское телевидение. | 11.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-11T11:00+0300

ВАРШАВА, 11 мая - ПРАЙМ. Польша подала жалобу в Суд Европейского союза на соглашение о свободной торговле со странами Меркосур, сообщает Польское телевидение. "Польша подала в суд ЕС жалобу на торговое соглашение Европейского союза со странами Меркосур", - говорится в сообщении. Уточняется, что в своей жалобе Варшава требует "приостановить применение соглашения до вынесения решения", утверждая, что соглашение "было реализовано с нарушением процедур и затрагивает интересы европейских фермеров". Ранее Польша потерпела неудачу, попытавшись заблокировать подписание соглашения о свободной торговле между Евросоюзом и странами Меркосур - общим рынком стран Южной Америки, объединяющим Аргентину, Уругвай, Парагвай, Бразилию и Боливию. Перед голосованием по данному вопросу Варшава пыталась создать блокирующее меньшинство, но не нашла ни одного соратника. После этого премьер Польши Дональд Туск заявил, что республика будет вводить свои квоты и пошлины, если из стран Меркосур будет поступать слишком много продовольствия. В 2024 году по странам Европейского союза прокатилась волна массовых протестов фермеров из-за соглашения о свободной торговле с Меркосур. Они опасаются, что Европу завалят дешевым импортом из стран с менее строгими санитарными и экологическими стандартами.

