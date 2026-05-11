https://1prime.ru/20260511/posol-869832114.html

Посол рассказал об экспорте из России в Японию СПГ и водных биоресурсов

Посол рассказал об экспорте из России в Японию СПГ и водных биоресурсов - 11.05.2026, ПРАЙМ

Посол рассказал об экспорте из России в Японию СПГ и водных биоресурсов

Российско-японские торговые отношения свелись к тому, что большая часть экспорта из РФ в Японию - это сжиженный природный газ и водные биоресурсы, а из Японии в | 11.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-11T05:35+0300

2026-05-11T05:35+0300

2026-05-11T05:35+0300

россия

энергетика

экономика

япония

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869832114.jpg?1778466958

ТОКИО, 11 мая - ПРАЙМ. Российско-японские торговые отношения свелись к тому, что большая часть экспорта из РФ в Японию - это сжиженный природный газ и водные биоресурсы, а из Японии в РФ - подержанные автомобили, заявил в интервью РИА Новости посол Российской Федерации Николай Ноздрев. "Большую часть отечественного экспорта составляют СПГ с проекта "Сахалин-2" и водные биологические ресурсы. С японской стороны в основном осуществляются поставки подержанных автомобилей. Главная причина такого положения дел - антироссийский курс Токио, намеренно создававшего максимально неблагоприятные условия для бизнеса", - сказал посол Николай Ноздрев в интервью РИА Новости. С марта 2022 года Япония ввела несколько пакетов персональных и экономических санкций против России.

япония

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, япония