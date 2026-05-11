Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Посол рассказал об экспорте из России в Японию СПГ и водных биоресурсов - 11.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260511/posol-869832114.html
Посол рассказал об экспорте из России в Японию СПГ и водных биоресурсов
Посол рассказал об экспорте из России в Японию СПГ и водных биоресурсов - 11.05.2026, ПРАЙМ
Посол рассказал об экспорте из России в Японию СПГ и водных биоресурсов
Российско-японские торговые отношения свелись к тому, что большая часть экспорта из РФ в Японию - это сжиженный природный газ и водные биоресурсы, а из Японии в | 11.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-11T05:35+0300
2026-05-11T05:35+0300
россия
энергетика
экономика
япония
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869832114.jpg?1778466958
ТОКИО, 11 мая - ПРАЙМ. Российско-японские торговые отношения свелись к тому, что большая часть экспорта из РФ в Японию - это сжиженный природный газ и водные биоресурсы, а из Японии в РФ - подержанные автомобили, заявил в интервью РИА Новости посол Российской Федерации Николай Ноздрев. "Большую часть отечественного экспорта составляют СПГ с проекта "Сахалин-2" и водные биологические ресурсы. С японской стороны в основном осуществляются поставки подержанных автомобилей. Главная причина такого положения дел - антироссийский курс Токио, намеренно создававшего максимально неблагоприятные условия для бизнеса", - сказал посол Николай Ноздрев в интервью РИА Новости. С марта 2022 года Япония ввела несколько пакетов персональных и экономических санкций против России.
япония
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, япония
РОССИЯ, Энергетика, Экономика, ЯПОНИЯ
05:35 11.05.2026
 
Посол рассказал об экспорте из России в Японию СПГ и водных биоресурсов

Посол Ноздрев: большая часть экспорта из России в Японию — СПГ и водные биоресурсы

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ТОКИО, 11 мая - ПРАЙМ. Российско-японские торговые отношения свелись к тому, что большая часть экспорта из РФ в Японию - это сжиженный природный газ и водные биоресурсы, а из Японии в РФ - подержанные автомобили, заявил в интервью РИА Новости посол Российской Федерации Николай Ноздрев.
"Большую часть отечественного экспорта составляют СПГ с проекта "Сахалин-2" и водные биологические ресурсы. С японской стороны в основном осуществляются поставки подержанных автомобилей. Главная причина такого положения дел - антироссийский курс Токио, намеренно создававшего максимально неблагоприятные условия для бизнеса", - сказал посол Николай Ноздрев в интервью РИА Новости.
С марта 2022 года Япония ввела несколько пакетов персональных и экономических санкций против России.
 
ЭнергетикаЭкономикаРОССИЯЯПОНИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала