https://1prime.ru/20260511/posol-869832114.html
Посол рассказал об экспорте из России в Японию СПГ и водных биоресурсов
Посол рассказал об экспорте из России в Японию СПГ и водных биоресурсов - 11.05.2026, ПРАЙМ
Посол рассказал об экспорте из России в Японию СПГ и водных биоресурсов
Российско-японские торговые отношения свелись к тому, что большая часть экспорта из РФ в Японию - это сжиженный природный газ и водные биоресурсы, а из Японии в | 11.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-11T05:35+0300
2026-05-11T05:35+0300
2026-05-11T05:35+0300
россия
энергетика
экономика
япония
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869832114.jpg?1778466958
ТОКИО, 11 мая - ПРАЙМ. Российско-японские торговые отношения свелись к тому, что большая часть экспорта из РФ в Японию - это сжиженный природный газ и водные биоресурсы, а из Японии в РФ - подержанные автомобили, заявил в интервью РИА Новости посол Российской Федерации Николай Ноздрев.
"Большую часть отечественного экспорта составляют СПГ с проекта "Сахалин-2" и водные биологические ресурсы. С японской стороны в основном осуществляются поставки подержанных автомобилей. Главная причина такого положения дел - антироссийский курс Токио, намеренно создававшего максимально неблагоприятные условия для бизнеса", - сказал посол Николай Ноздрев в интервью РИА Новости.
С марта 2022 года Япония ввела несколько пакетов персональных и экономических санкций против России.
япония
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, япония
РОССИЯ, Энергетика, Экономика, ЯПОНИЯ
Посол рассказал об экспорте из России в Японию СПГ и водных биоресурсов
Посол Ноздрев: большая часть экспорта из России в Японию — СПГ и водные биоресурсы
ТОКИО, 11 мая - ПРАЙМ. Российско-японские торговые отношения свелись к тому, что большая часть экспорта из РФ в Японию - это сжиженный природный газ и водные биоресурсы, а из Японии в РФ - подержанные автомобили, заявил в интервью РИА Новости посол Российской Федерации Николай Ноздрев.
"Большую часть отечественного экспорта составляют СПГ с проекта "Сахалин-2" и водные биологические ресурсы. С японской стороны в основном осуществляются поставки подержанных автомобилей. Главная причина такого положения дел - антироссийский курс Токио, намеренно создававшего максимально неблагоприятные условия для бизнеса", - сказал посол Николай Ноздрев в интервью РИА Новости.
С марта 2022 года Япония ввела несколько пакетов персональных и экономических санкций против России.