https://1prime.ru/20260511/premer-869833794.html
Премьер Индии предложил возобновить ограничения эпохи пандемии
Премьер Индии предложил возобновить ограничения эпохи пандемии - 11.05.2026, ПРАЙМ
Премьер Индии предложил возобновить ограничения эпохи пандемии
Премьер-министр Индии Нарендра Моди на фоне кризиса из-за ситуации на Ближнем Востоке предложил возобновить ограничения эпохи пандемии COVID-19 и призвал народ... | 11.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-11T07:54+0300
2026-05-11T07:54+0300
2026-05-11T07:54+0300
энергетика
экономика
мировая экономика
индия
ближний восток
иран
нарендра моди
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869833794.jpg?1778475292
МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Премьер-министр Индии Нарендра Моди на фоне кризиса из-за ситуации на Ближнем Востоке предложил возобновить ограничения эпохи пандемии COVID-19 и призвал народ работать из дома, сократить потребление бензина, воздержаться от покупки золота и не совершать заграничных поездок, сообщает телеканал NDTV со ссылкой на выступление премьера в Хайдарабаде.
"Премьер-министр Моди призвал жителей Индии сократить потребление бензина и дизельного топлива, используя метро и общественный транспорт, где это возможно, отдавая предпочтение совместным поездкам на автомобиле. Он призвал к возобновлению мер повышения эффективности, принятых в эпоху COVID-19, включая работу из дома и онлайн-встречи", - говорится в сообщении телеканала.
Отмечается, что также Моди призвал призвал жителей Индии воздержаться от зарубежных отпусков и свадеб за границей, чтобы сохранить валютные резервы страны, и отказаться от покупки золота в течение года. Он также попросил семьи сократить потребление растительного масла, подчеркнув, что это принесет пользу как национальной экономике, так и здоровью населения.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти. Из-за блокировки пролива в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо и промышленную продукцию.
индия
ближний восток
иран
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, индия, ближний восток, иран, нарендра моди
Энергетика, Экономика, Мировая экономика, ИНДИЯ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ИРАН, Нарендра Моди
Премьер Индии предложил возобновить ограничения эпохи пандемии
Премьер Индии Моди предложил возобновить ограничения эпохи пандемии COVID-19
МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Премьер-министр Индии Нарендра Моди на фоне кризиса из-за ситуации на Ближнем Востоке предложил возобновить ограничения эпохи пандемии COVID-19 и призвал народ работать из дома, сократить потребление бензина, воздержаться от покупки золота и не совершать заграничных поездок, сообщает телеканал NDTV со ссылкой на выступление премьера в Хайдарабаде.
"Премьер-министр Моди призвал жителей Индии сократить потребление бензина и дизельного топлива, используя метро и общественный транспорт, где это возможно, отдавая предпочтение совместным поездкам на автомобиле. Он призвал к возобновлению мер повышения эффективности, принятых в эпоху COVID-19, включая работу из дома и онлайн-встречи", - говорится в сообщении телеканала.
Отмечается, что также Моди призвал призвал жителей Индии воздержаться от зарубежных отпусков и свадеб за границей, чтобы сохранить валютные резервы страны, и отказаться от покупки золота в течение года. Он также попросил семьи сократить потребление растительного масла, подчеркнув, что это принесет пользу как национальной экономике, так и здоровью населения.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти. Из-за блокировки пролива в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо и промышленную продукцию.