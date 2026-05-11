Премьер Индии предложил возобновить ограничения эпохи пандемии

2026-05-11T07:54+0300

МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Премьер-министр Индии Нарендра Моди на фоне кризиса из-за ситуации на Ближнем Востоке предложил возобновить ограничения эпохи пандемии COVID-19 и призвал народ работать из дома, сократить потребление бензина, воздержаться от покупки золота и не совершать заграничных поездок, сообщает телеканал NDTV со ссылкой на выступление премьера в Хайдарабаде. "Премьер-министр Моди призвал жителей Индии сократить потребление бензина и дизельного топлива, используя метро и общественный транспорт, где это возможно, отдавая предпочтение совместным поездкам на автомобиле. Он призвал к возобновлению мер повышения эффективности, принятых в эпоху COVID-19, включая работу из дома и онлайн-встречи", - говорится в сообщении телеканала. Отмечается, что также Моди призвал призвал жителей Индии воздержаться от зарубежных отпусков и свадеб за границей, чтобы сохранить валютные резервы страны, и отказаться от покупки золота в течение года. Он также попросил семьи сократить потребление растительного масла, подчеркнув, что это принесет пользу как национальной экономике, так и здоровью населения. Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти. Из-за блокировки пролива в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо и промышленную продукцию.

мировая экономика, индия, ближний восток, иран, нарендра моди