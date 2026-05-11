Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Для жизни на проценты со вклада нужно больше денег, чем говорят - 11.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260511/protsenty-869786964.html
Для жизни на проценты со вклада нужно больше денег, чем говорят
Для жизни на проценты со вклада нужно больше денег, чем говорят - 11.05.2026, ПРАЙМ
Для жизни на проценты со вклада нужно больше денег, чем говорят
Идея жить на проценты от вклада и не работать в долгосрочной перспективе связана с серьёзными рисками, о которых многие задумываются лишь поверхностно. О том,... | 11.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-11T03:03+0300
2026-05-11T03:03+0300
финансы
банки
общество
федор сидоров
росстат
доход по вкладу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/06/858267492_0:235:2464:1621_1920x0_80_0_0_1461465dbc3235cf3c2c1eb739a00e92.jpg
МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Идея жить на проценты от вклада и не работать в долгосрочной перспективе связана с серьёзными рисками, о которых многие задумываются лишь поверхностно. О том, какой капитал действительно потребуется для пассивного дохода, сопоставимого со средней зарплатой, и почему рассчитывать только на депозит опасно, агентству “Прайм” рассказал частный инвестор, основатель "Школы Практического Инвестирования" Федор Сидоров.По словам эксперта, ключевой фактор, разрушающий иллюзию "жизни на проценты", — это инфляция. Даже при относительно высоких ставках по вкладам реальная доходность может снижаться, если рост цен опережает процентный доход. Чтобы сохранить покупательную способность капитала, придётся регулярно реинвестировать часть полученных процентов, а не тратить их все.Кроме того, в России действует налог на доход по вкладам — 13% или 15% в зависимости от общей суммы годового дохода. Налогом облагается не весь заработок, а только сумма процентов, превышающая необлагаемый лимит (в 2025 году он составлял 210 тысяч рублей). При доходе от вкладов в 1 млн рублей налог превысит 100 тысяч рублей — и эти деньги нужно сразу заложить в бюджете."Средняя зарплата в России по данным Росстата на февраль 2026 года составляет около 104 тысяч рублей в месяц. Чтобы получать такой доход только с процентов, при максимальной ставке 15,5% потребуется капитал около 8,1 миллиона рублей, а при более реалистичной ставке 10,3% — уже 12,1 миллионов рублей. Эти расчёты не учитывают налоги и инфляцию. Если заложить и их, необходимый капитал вырастет ещё заметнее", — пояснил Сидоров.Помимо этого, банки не гарантируют высокую доходность на годы вперёд. Прямо сейчас краткосрочные вклады (на 2–6 месяцев) дают более высокие ставки, чем долгосрочные, — рынок живет в ожидании дальнейшего снижения ключевой ставки. Если зафиксировать деньги на год, а ставки пойдут вверх, можно остаться с низким процентом до конца срока.Эксперт подчёркивает, что гораздо надёжнее сочетать пассивный доход с активной деятельностью, пусть даже не на полную ставку. Полностью полагаться на вклад как на единственный источник средств для жизни — рискованная стратегия, особенно в условиях меняющейся экономической конъюнктуры.
https://1prime.ru/20260420/dokhody-869237404.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/06/858267492_0:4:2464:1852_1920x0_80_0_0_92c3e8b0460688b00cd714ac7e6927a9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банки, общество , федор сидоров, росстат, доход по вкладу
Финансы, Банки, Общество , Федор Сидоров, Росстат, доход по вкладу
03:03 11.05.2026
 
Для жизни на проценты со вклада нужно больше денег, чем говорят

Инвестор Сидоров объяснил, почему жить на проценты от вклада - плохая идея

© РИА Новости . Сгенерировано ИИВклады и инвестиции
Вклады и инвестиции - ПРАЙМ, 1920, 11.05.2026
© РИА Новости . Сгенерировано ИИ
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Идея жить на проценты от вклада и не работать в долгосрочной перспективе связана с серьёзными рисками, о которых многие задумываются лишь поверхностно. О том, какой капитал действительно потребуется для пассивного дохода, сопоставимого со средней зарплатой, и почему рассчитывать только на депозит опасно, агентству “Прайм” рассказал частный инвестор, основатель "Школы Практического Инвестирования" Федор Сидоров.
Рубли - ПРАЙМ, 1920, 20.04.2026
Кто и как будет проверять "карточные доходы" россиян
20 апреля, 02:02
По словам эксперта, ключевой фактор, разрушающий иллюзию "жизни на проценты", — это инфляция. Даже при относительно высоких ставках по вкладам реальная доходность может снижаться, если рост цен опережает процентный доход. Чтобы сохранить покупательную способность капитала, придётся регулярно реинвестировать часть полученных процентов, а не тратить их все.
Кроме того, в России действует налог на доход по вкладам — 13% или 15% в зависимости от общей суммы годового дохода. Налогом облагается не весь заработок, а только сумма процентов, превышающая необлагаемый лимит (в 2025 году он составлял 210 тысяч рублей). При доходе от вкладов в 1 млн рублей налог превысит 100 тысяч рублей — и эти деньги нужно сразу заложить в бюджете.
"Средняя зарплата в России по данным Росстата на февраль 2026 года составляет около 104 тысяч рублей в месяц. Чтобы получать такой доход только с процентов, при максимальной ставке 15,5% потребуется капитал около 8,1 миллиона рублей, а при более реалистичной ставке 10,3% — уже 12,1 миллионов рублей. Эти расчёты не учитывают налоги и инфляцию. Если заложить и их, необходимый капитал вырастет ещё заметнее", — пояснил Сидоров.
Помимо этого, банки не гарантируют высокую доходность на годы вперёд. Прямо сейчас краткосрочные вклады (на 2–6 месяцев) дают более высокие ставки, чем долгосрочные, — рынок живет в ожидании дальнейшего снижения ключевой ставки. Если зафиксировать деньги на год, а ставки пойдут вверх, можно остаться с низким процентом до конца срока.
Эксперт подчёркивает, что гораздо надёжнее сочетать пассивный доход с активной деятельностью, пусть даже не на полную ставку. Полностью полагаться на вклад как на единственный источник средств для жизни — рискованная стратегия, особенно в условиях меняющейся экономической конъюнктуры.
 
ФинансыБанкиОбществоФедор СидоровРосстатдоход по вкладу
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала