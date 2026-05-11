Для жизни на проценты со вклада нужно больше денег, чем говорят

Идея жить на проценты от вклада и не работать в долгосрочной перспективе связана с серьёзными рисками, о которых многие задумываются лишь поверхностно. О том,... | 11.05.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Идея жить на проценты от вклада и не работать в долгосрочной перспективе связана с серьёзными рисками, о которых многие задумываются лишь поверхностно. О том, какой капитал действительно потребуется для пассивного дохода, сопоставимого со средней зарплатой, и почему рассчитывать только на депозит опасно, агентству “Прайм” рассказал частный инвестор, основатель "Школы Практического Инвестирования" Федор Сидоров.По словам эксперта, ключевой фактор, разрушающий иллюзию "жизни на проценты", — это инфляция. Даже при относительно высоких ставках по вкладам реальная доходность может снижаться, если рост цен опережает процентный доход. Чтобы сохранить покупательную способность капитала, придётся регулярно реинвестировать часть полученных процентов, а не тратить их все.Кроме того, в России действует налог на доход по вкладам — 13% или 15% в зависимости от общей суммы годового дохода. Налогом облагается не весь заработок, а только сумма процентов, превышающая необлагаемый лимит (в 2025 году он составлял 210 тысяч рублей). При доходе от вкладов в 1 млн рублей налог превысит 100 тысяч рублей — и эти деньги нужно сразу заложить в бюджете."Средняя зарплата в России по данным Росстата на февраль 2026 года составляет около 104 тысяч рублей в месяц. Чтобы получать такой доход только с процентов, при максимальной ставке 15,5% потребуется капитал около 8,1 миллиона рублей, а при более реалистичной ставке 10,3% — уже 12,1 миллионов рублей. Эти расчёты не учитывают налоги и инфляцию. Если заложить и их, необходимый капитал вырастет ещё заметнее", — пояснил Сидоров.Помимо этого, банки не гарантируют высокую доходность на годы вперёд. Прямо сейчас краткосрочные вклады (на 2–6 месяцев) дают более высокие ставки, чем долгосрочные, — рынок живет в ожидании дальнейшего снижения ключевой ставки. Если зафиксировать деньги на год, а ставки пойдут вверх, можно остаться с низким процентом до конца срока.Эксперт подчёркивает, что гораздо надёжнее сочетать пассивный доход с активной деятельностью, пусть даже не на полную ставку. Полностью полагаться на вклад как на единственный источник средств для жизни — рискованная стратегия, особенно в условиях меняющейся экономической конъюнктуры.

