https://1prime.ru/20260511/protsenty-869786964.html
Для жизни на проценты со вклада нужно больше денег, чем говорят
Для жизни на проценты со вклада нужно больше денег, чем говорят - 11.05.2026, ПРАЙМ
Для жизни на проценты со вклада нужно больше денег, чем говорят
Идея жить на проценты от вклада и не работать в долгосрочной перспективе связана с серьёзными рисками, о которых многие задумываются лишь поверхностно. О том,... | 11.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-11T03:03+0300
2026-05-11T03:03+0300
2026-05-11T03:03+0300
финансы
банки
общество
федор сидоров
росстат
доход по вкладу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/06/858267492_0:235:2464:1621_1920x0_80_0_0_1461465dbc3235cf3c2c1eb739a00e92.jpg
МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Идея жить на проценты от вклада и не работать в долгосрочной перспективе связана с серьёзными рисками, о которых многие задумываются лишь поверхностно. О том, какой капитал действительно потребуется для пассивного дохода, сопоставимого со средней зарплатой, и почему рассчитывать только на депозит опасно, агентству “Прайм” рассказал частный инвестор, основатель "Школы Практического Инвестирования" Федор Сидоров.По словам эксперта, ключевой фактор, разрушающий иллюзию "жизни на проценты", — это инфляция. Даже при относительно высоких ставках по вкладам реальная доходность может снижаться, если рост цен опережает процентный доход. Чтобы сохранить покупательную способность капитала, придётся регулярно реинвестировать часть полученных процентов, а не тратить их все.Кроме того, в России действует налог на доход по вкладам — 13% или 15% в зависимости от общей суммы годового дохода. Налогом облагается не весь заработок, а только сумма процентов, превышающая необлагаемый лимит (в 2025 году он составлял 210 тысяч рублей). При доходе от вкладов в 1 млн рублей налог превысит 100 тысяч рублей — и эти деньги нужно сразу заложить в бюджете."Средняя зарплата в России по данным Росстата на февраль 2026 года составляет около 104 тысяч рублей в месяц. Чтобы получать такой доход только с процентов, при максимальной ставке 15,5% потребуется капитал около 8,1 миллиона рублей, а при более реалистичной ставке 10,3% — уже 12,1 миллионов рублей. Эти расчёты не учитывают налоги и инфляцию. Если заложить и их, необходимый капитал вырастет ещё заметнее", — пояснил Сидоров.Помимо этого, банки не гарантируют высокую доходность на годы вперёд. Прямо сейчас краткосрочные вклады (на 2–6 месяцев) дают более высокие ставки, чем долгосрочные, — рынок живет в ожидании дальнейшего снижения ключевой ставки. Если зафиксировать деньги на год, а ставки пойдут вверх, можно остаться с низким процентом до конца срока.Эксперт подчёркивает, что гораздо надёжнее сочетать пассивный доход с активной деятельностью, пусть даже не на полную ставку. Полностью полагаться на вклад как на единственный источник средств для жизни — рискованная стратегия, особенно в условиях меняющейся экономической конъюнктуры.
https://1prime.ru/20260420/dokhody-869237404.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/06/858267492_0:4:2464:1852_1920x0_80_0_0_92c3e8b0460688b00cd714ac7e6927a9.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, банки, общество , федор сидоров, росстат, доход по вкладу
Финансы, Банки, Общество , Федор Сидоров, Росстат, доход по вкладу
Для жизни на проценты со вклада нужно больше денег, чем говорят
Инвестор Сидоров объяснил, почему жить на проценты от вклада - плохая идея
МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Идея жить на проценты от вклада и не работать в долгосрочной перспективе связана с серьёзными рисками, о которых многие задумываются лишь поверхностно. О том, какой капитал действительно потребуется для пассивного дохода, сопоставимого со средней зарплатой, и почему рассчитывать только на депозит опасно, агентству “Прайм” рассказал частный инвестор, основатель "Школы Практического Инвестирования" Федор Сидоров.
Кто и как будет проверять "карточные доходы" россиян
По словам эксперта, ключевой фактор, разрушающий иллюзию "жизни на проценты", — это инфляция. Даже при относительно высоких ставках по вкладам реальная доходность может снижаться, если рост цен опережает процентный доход. Чтобы сохранить покупательную способность капитала, придётся регулярно реинвестировать часть полученных процентов, а не тратить их все.
Кроме того, в России действует налог на доход по вкладам — 13% или 15% в зависимости от общей суммы годового дохода. Налогом облагается не весь заработок, а только сумма процентов, превышающая необлагаемый лимит (в 2025 году он составлял 210 тысяч рублей). При доходе от вкладов в 1 млн рублей налог превысит 100 тысяч рублей — и эти деньги нужно сразу заложить в бюджете.
"Средняя зарплата в России по данным Росстата на февраль 2026 года составляет около 104 тысяч рублей в месяц. Чтобы получать такой доход только с процентов, при максимальной ставке 15,5% потребуется капитал около 8,1 миллиона рублей, а при более реалистичной ставке 10,3% — уже 12,1 миллионов рублей. Эти расчёты не учитывают налоги и инфляцию. Если заложить и их, необходимый капитал вырастет ещё заметнее", — пояснил Сидоров.
Помимо этого, банки не гарантируют высокую доходность на годы вперёд. Прямо сейчас краткосрочные вклады (на 2–6 месяцев) дают более высокие ставки, чем долгосрочные, — рынок живет в ожидании дальнейшего снижения ключевой ставки. Если зафиксировать деньги на год, а ставки пойдут вверх, можно остаться с низким процентом до конца срока.
Эксперт подчёркивает, что гораздо надёжнее сочетать пассивный доход с активной деятельностью, пусть даже не на полную ставку. Полностью полагаться на вклад как на единственный источник средств для жизни — рискованная стратегия, особенно в условиях меняющейся экономической конъюнктуры.