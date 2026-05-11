https://1prime.ru/20260511/region-869831089.html
Назван регион, где в марте больше всего снизилось число выдач ипотеки
Назван регион, где в марте больше всего снизилось число выдач ипотеки - 11.05.2026, ПРАЙМ
Назван регион, где в марте больше всего снизилось число выдач ипотеки
Еврейская автономная область стала регионом, где в марте больше всего снизилось число выдач ипотеки – почти на треть, выяснило РИА Новости, проанализировав... | 11.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-11T04:47+0300
2026-05-11T04:47+0300
2026-05-11T04:52+0300
финансы
банки
экономика
чукотка
адыгея
крым
банк россия
банк россии
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869831089.jpg?1778464378
МОСКВА, 11 мая – ПРАЙМ. Еврейская автономная область стала регионом, где в марте больше всего снизилось число выдач ипотеки – почти на треть, выяснило РИА Новости, проанализировав данные Банка России. Всего в этом регионе в марте было выдано 62 ипотеки. Меньше было только на Чукотке – 37 ипотек. Число выдач ипотеки в Адыгее снизилось почти на четверть – до 208, это минимум с мая прошлого года. За республикой последовали Магаданская и Сахалинская области (снижение на 11%, 113 и 300 ипотек) и Крым (9,7%, 477 ипотек). В топ-3 по наименьшему числу выданных ипотек в марте вошла, кроме Чукотки и Еврейской автономной области, Ингушетия с 81 ипотекой. Больше всего ипотек в марте было выдано в Москве (5,4 тысячи, +15,1%), Московской области (4,5 тысячи, +18,5%) и Санкт-Петербурге (3,4 тысячи, +16,4%).
чукотка
адыгея
крым
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, банки, чукотка, адыгея, крым, банк россия, банк россии
Финансы, Банки, Экономика, Чукотка, Адыгея, КРЫМ, банк Россия, Банк России
Назван регион, где в марте больше всего снизилось число выдач ипотеки
ЕАО стала регионом, где в марте больше всего снизилось число выдач ипотеки
МОСКВА, 11 мая – ПРАЙМ. Еврейская автономная область стала регионом, где в марте больше всего снизилось число выдач ипотеки – почти на треть, выяснило РИА Новости, проанализировав данные Банка России.
Всего в этом регионе в марте было выдано 62 ипотеки. Меньше было только на Чукотке – 37 ипотек.
Число выдач ипотеки в Адыгее снизилось почти на четверть – до 208, это минимум с мая прошлого года.
За республикой последовали Магаданская и Сахалинская области (снижение на 11%, 113 и 300 ипотек) и Крым (9,7%, 477 ипотек).
В топ-3 по наименьшему числу выданных ипотек в марте вошла, кроме Чукотки и Еврейской автономной области, Ингушетия с 81 ипотекой.
Больше всего ипотек в марте было выдано в Москве (5,4 тысячи, +15,1%), Московской области (4,5 тысячи, +18,5%) и Санкт-Петербурге (3,4 тысячи, +16,4%).