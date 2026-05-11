Назван регион, где в марте больше всего снизилось число выдач ипотеки - 11.05.2026, ПРАЙМ
Назван регион, где в марте больше всего снизилось число выдач ипотеки
МОСКВА, 11 мая – ПРАЙМ. Еврейская автономная область стала регионом, где в марте больше всего снизилось число выдач ипотеки – почти на треть, выяснило РИА Новости, проанализировав данные Банка России. Всего в этом регионе в марте было выдано 62 ипотеки. Меньше было только на Чукотке – 37 ипотек. Число выдач ипотеки в Адыгее снизилось почти на четверть – до 208, это минимум с мая прошлого года. За республикой последовали Магаданская и Сахалинская области (снижение на 11%, 113 и 300 ипотек) и Крым (9,7%, 477 ипотек). В топ-3 по наименьшему числу выданных ипотек в марте вошла, кроме Чукотки и Еврейской автономной области, Ингушетия с 81 ипотекой. Больше всего ипотек в марте было выдано в Москве (5,4 тысячи, +15,1%), Московской области (4,5 тысячи, +18,5%) и Санкт-Петербурге (3,4 тысячи, +16,4%).
04:47 11.05.2026 (обновлено: 04:52 11.05.2026)
 
