Россияне смогут без виз отправиться в путешествие по Саудовской Аравии

Россияне с 11 мая получают возможность без виз отправиться в путешествие по Саудовской Аравии, которая еще недавно была закрытой для туристов страной. | 11.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-11T00:22+0300

ДОХА, 11 мая - ПРАЙМ. Россияне с 11 мая получают возможность без виз отправиться в путешествие по Саудовской Аравии, которая еще недавно была закрытой для туристов страной. Ранее министерство иностранных дел РФ сообщило, что 11 мая 2026 года вступает в силу соглашение о взаимной отмене визовых требований между Россией и Саудовской Аравией. Благодаря этому граждане России с любыми паспортами смогут посещать королевство без виз с целью туризма, находясь там до 90 дней. Ранее разрешавшая въезд только для мусульманских паломников Саудовская Аравия на волне развития туризма с 2019 года ввела упрощенное получение туристических виз для граждан многих стран, включая Россию. Россияне имели возможность получить многократную электронную турвизу для посещения королевства. "Отмена туристических виз для россиян поможет привлечь в королевство больше российских туристов, особенно на первоклассные курорты Красного моря, которые могут стать альтернативой поездкам в приевшийся Египет, где туристов не всегда устраивает сервис, или в Эмираты, где нет такого природного разнообразия", - поделился мнением с РИА Новости замглавы работающей в королевстве компании по международному сотрудничеству CIPBC Мухаммед аль-Джасем. При этом он считает, что отмена виз увеличит поток и саудовских подданных в Россию, которые в последние годы проявляют все больший интерес к турам в РФ. В то же время, по информации саудовских туристических компаний, королевство не является бюджетным направлением. Цена за недельный тур по стране начинается от двух тысяч долларов, а ночь в пятизвездочных отелях в курортной зоне Красного моря обойдется не менее чем в 400 долларов. Более дешевым может быть посещение столицы королевства Эр-Рияда или деловой столицы Джидды, но эти города пока не являются крупными туристическими центрами и значительно уступают в привлекательности для туристов региональным лидерам - городам ОАЭ, Омана, Катару и Бахрейну. Ранее министерство туризма Саудовской Аравии объявило, что к 2030 году, согласно плану экономического развития королевства, оно планирует ежегодно принимать до 150 миллионов туристов и паломников.

