Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия удвоила закупки бразильских лимонов - 11.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260511/rossiya--869838105.html
Россия удвоила закупки бразильских лимонов
Россия удвоила закупки бразильских лимонов - 11.05.2026, ПРАЙМ
Россия удвоила закупки бразильских лимонов
Россия в апреле вдвое в месячном выражении нарастила закупки лимонов из Бразилии - почти до 630 тысяч долларов, подсчитало РИА Новости по данным бразильской... | 11.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-11T12:01+0300
2026-05-11T12:01+0300
экономика
бизнес
россия
бразилия
нидерланды
великобритания
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/05/0b/869838025_0:5:3199:1804_1920x0_80_0_0_5ec55be0813e19f9d75939b338511960.jpg
МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Россия в апреле вдвое в месячном выражении нарастила закупки лимонов из Бразилии - почти до 630 тысяч долларов, подсчитало РИА Новости по данным бразильской статслужбы. Так, российские компании ввезли лимоны из Бразилии на 627,5 тысячи долларов против 337,7 тысячи в марте. Таким образом, импорт вырос в 1,9 раза за месяц. По итогам апреля Россия стала третьим крупнейшим покупателем бразильских лимонов. В топ-3 также вошли Нидерланды (15,3 миллиона долларов) и Великобритания (2,7 миллиона долларов).
https://1prime.ru/20260511/kofe-869835428.html
бразилия
нидерланды
великобритания
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/05/0b/869838025_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_e24258de0097f44cce3cc6c3ba2614fb.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, бразилия, нидерланды, великобритания
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, БРАЗИЛИЯ, НИДЕРЛАНДЫ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
12:01 11.05.2026
 
Россия удвоила закупки бразильских лимонов

Россия в апреле вдвое нарастила закупки лимонов из Бразилии

© РИА Новости . Макс Ветров | Перейти в медиабанкУрожай лимонов
Урожай лимонов - ПРАЙМ, 1920, 11.05.2026
Урожай лимонов. Архивное фото
© РИА Новости . Макс Ветров
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Россия в апреле вдвое в месячном выражении нарастила закупки лимонов из Бразилии - почти до 630 тысяч долларов, подсчитало РИА Новости по данным бразильской статслужбы.
Так, российские компании ввезли лимоны из Бразилии на 627,5 тысячи долларов против 337,7 тысячи в марте. Таким образом, импорт вырос в 1,9 раза за месяц.
По итогам апреля Россия стала третьим крупнейшим покупателем бразильских лимонов. В топ-3 также вошли Нидерланды (15,3 миллиона долларов) и Великобритания (2,7 миллиона долларов).
Чашка кофе - ПРАЙМ, 1920, 11.05.2026
Россиянам рассказали, как выбрать качественный растворимый кофе
09:32
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯБРАЗИЛИЯНИДЕРЛАНДЫВЕЛИКОБРИТАНИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала