https://1prime.ru/20260511/rossiya--869838105.html

Россия удвоила закупки бразильских лимонов

Россия удвоила закупки бразильских лимонов - 11.05.2026, ПРАЙМ

Россия удвоила закупки бразильских лимонов

Россия в апреле вдвое в месячном выражении нарастила закупки лимонов из Бразилии - почти до 630 тысяч долларов, подсчитало РИА Новости по данным бразильской... | 11.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-11T12:01+0300

2026-05-11T12:01+0300

2026-05-11T12:01+0300

экономика

бизнес

россия

бразилия

нидерланды

великобритания

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/05/0b/869838025_0:5:3199:1804_1920x0_80_0_0_5ec55be0813e19f9d75939b338511960.jpg

МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Россия в апреле вдвое в месячном выражении нарастила закупки лимонов из Бразилии - почти до 630 тысяч долларов, подсчитало РИА Новости по данным бразильской статслужбы. Так, российские компании ввезли лимоны из Бразилии на 627,5 тысячи долларов против 337,7 тысячи в марте. Таким образом, импорт вырос в 1,9 раза за месяц. По итогам апреля Россия стала третьим крупнейшим покупателем бразильских лимонов. В топ-3 также вошли Нидерланды (15,3 миллиона долларов) и Великобритания (2,7 миллиона долларов).

https://1prime.ru/20260511/kofe-869835428.html

бразилия

нидерланды

великобритания

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, бразилия, нидерланды, великобритания