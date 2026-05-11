https://1prime.ru/20260511/rossiya--869838105.html
Россия удвоила закупки бразильских лимонов
Россия удвоила закупки бразильских лимонов - 11.05.2026, ПРАЙМ
Россия удвоила закупки бразильских лимонов
Россия в апреле вдвое в месячном выражении нарастила закупки лимонов из Бразилии - почти до 630 тысяч долларов, подсчитало РИА Новости по данным бразильской... | 11.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-11T12:01+0300
2026-05-11T12:01+0300
2026-05-11T12:01+0300
экономика
бизнес
россия
бразилия
нидерланды
великобритания
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/05/0b/869838025_0:5:3199:1804_1920x0_80_0_0_5ec55be0813e19f9d75939b338511960.jpg
МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Россия в апреле вдвое в месячном выражении нарастила закупки лимонов из Бразилии - почти до 630 тысяч долларов, подсчитало РИА Новости по данным бразильской статслужбы. Так, российские компании ввезли лимоны из Бразилии на 627,5 тысячи долларов против 337,7 тысячи в марте. Таким образом, импорт вырос в 1,9 раза за месяц. По итогам апреля Россия стала третьим крупнейшим покупателем бразильских лимонов. В топ-3 также вошли Нидерланды (15,3 миллиона долларов) и Великобритания (2,7 миллиона долларов).
https://1prime.ru/20260511/kofe-869835428.html
бразилия
нидерланды
великобритания
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/05/0b/869838025_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_e24258de0097f44cce3cc6c3ba2614fb.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, бразилия, нидерланды, великобритания
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, БРАЗИЛИЯ, НИДЕРЛАНДЫ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Россия удвоила закупки бразильских лимонов
Россия в апреле вдвое нарастила закупки лимонов из Бразилии