Россия почти втрое сократила закупки колбас из Турции
Россия в марте почти втрое в месячном выражении сократила импорт колбас из Турции - до 600 тысяч долларов, подсчитало РИА Новости по данным турецкой статслужбы. | 11.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-11T15:12+0300
МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Россия в марте почти втрое в месячном выражении сократила импорт колбас из Турции - до 600 тысяч долларов, подсчитало РИА Новости по данным турецкой статслужбы. Так, российские компании ввезли колбасы из Турции на 598 тысяч долларов против 1,5 миллиона долларов в феврале. Импорт упал в 2,5 раза за месяц. Помимо колбас, Москва сократила закупки рыбных консервов - в 3,4 раза в месячном выражении - до 108 тысяч долларов. Мясных консервов было ввезено в марте всего на 65 тысяч долларов, что вдвое меньше февральской суммы импорта.
