Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Быть не может": на Западе испугались сигнала России - 11.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260511/rossiya-869833221.html
"Быть не может": на Западе испугались сигнала России
"Быть не может": на Западе испугались сигнала России - 11.05.2026, ПРАЙМ
"Быть не может": на Западе испугались сигнала России
Парад в Москве стал предупреждением всему миру о серьезности намерений России, пишет политический обозреватель Лоренцо Пачини на портале Strategic Culture. | 11.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-11T06:54+0300
2026-05-11T06:54+0300
в мире
россия
москва
запад
https://cdnn.1prime.ru/img/84206/44/842064423_0:173:3029:1877_1920x0_80_0_0_1f16b552afd507a3e172f62e89423e02.jpg
МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Парад в Москве стал предупреждением всему миру о серьезности намерений России, пишет политический обозреватель Лоренцо Пачини на портале Strategic Culture."Празднование 81-й годовщины Дня Победы служит предупреждением всему миру: Россия не отступила в 1945 году, когда освободила Берлин, и не отступит сегодня в отношении территорий, которые по праву принадлежат ей", — говорится в публикации.Автор указывает, что Москва планомерно движется к достижению поставленных целей. При этом, по его мнению, переговоры о мире на Украине невозможны, пока Владимир Зеленский находится у власти.В Москве в субботу состоялся торжественный парад в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. По Красной площади прошли курсанты военных училищ и академий, парадные расчеты участников специальной военной операции и военнослужащие КНДР. В завершении парада шестерка штурмовиков Су-25 раскрасила небо в цвета российского триколора.Позже, выступая перед журналистами, комментируя украинский вопрос, президент России Владимир Путин отметил, что конфликт близится к завершению.
москва
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84206/44/842064423_149:0:2880:2048_1920x0_80_0_0_a8baf3e412160c075d6cbfc59e16fa7d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
в мире, россия, москва, запад
В мире, РОССИЯ, МОСКВА, ЗАПАД
06:54 11.05.2026
 
"Быть не может": на Западе испугались сигнала России

SC: парад в Москве был предупреждением всему миру о мощи России

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкИстребители-перехватчики МиГ-31И с гиперзвуковым авиационным ракетным комплексом "Кинжал"
Истребители-перехватчики МиГ-31И с гиперзвуковым авиационным ракетным комплексом Кинжал - ПРАЙМ, 1920, 11.05.2026
Истребители-перехватчики МиГ-31И с гиперзвуковым авиационным ракетным комплексом "Кинжал". Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Парад в Москве стал предупреждением всему миру о серьезности намерений России, пишет политический обозреватель Лоренцо Пачини на портале Strategic Culture.
"Празднование 81-й годовщины Дня Победы служит предупреждением всему миру: Россия не отступила в 1945 году, когда освободила Берлин, и не отступит сегодня в отношении территорий, которые по праву принадлежат ей", — говорится в публикации.
Автор указывает, что Москва планомерно движется к достижению поставленных целей. При этом, по его мнению, переговоры о мире на Украине невозможны, пока Владимир Зеленский находится у власти.
В Москве в субботу состоялся торжественный парад в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. По Красной площади прошли курсанты военных училищ и академий, парадные расчеты участников специальной военной операции и военнослужащие КНДР. В завершении парада шестерка штурмовиков Су-25 раскрасила небо в цвета российского триколора.
Позже, выступая перед журналистами, комментируя украинский вопрос, президент России Владимир Путин отметил, что конфликт близится к завершению.
 
В миреРОССИЯМОСКВАЗАПАД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала