https://1prime.ru/20260511/rossiya-869842053.html

"Это объявление войны". СМИ раскрыли, что устроила НАТО в отношении России

"Это объявление войны". СМИ раскрыли, что устроила НАТО в отношении России - 11.05.2026, ПРАЙМ

"Это объявление войны". СМИ раскрыли, что устроила НАТО в отношении России

Предоставление странами НАТО своей территории украинским БПЛА для нанесения ударов по территории России равносильно объявлению войны Москве, сообщает InfoBRICS. | 11.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-11T17:37+0300

2026-05-11T17:37+0300

2026-05-11T17:37+0300

москва

киев

балтия

россия

нато

https://cdnn.1prime.ru/img/84126/39/841263932_0:14:2199:1251_1920x0_80_0_0_2bbf83708a390e83de057a6b91829221.jpg

МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Предоставление странами НАТО своей территории украинским БПЛА для нанесения ударов по территории России равносильно объявлению войны Москве, сообщает InfoBRICS."Это можно расценивать как объявление войны. Это подтверждает постоянные предупреждения России о том, что НАТО теперь напрямую участвует в конфликте", — говорится в статье.Существует две версии: одна предполагает, что Киев перебрасывает свой персонал в страны Балтии и Финляндию, откуда и совершаются запуски беспилотников; другая версия гласит, что дроны стартуют прямо из Украины и проходят над Польшей, что говорит об участии Варшавы, Хельсинки и стран Балтии в обострении конфликта. "Это почти полдюжины государств-членов НАТО, напрямую атакующих Россию, поскольку предоставление воздушного пространства и территории, логистики и других форм поддержки одной воюющей стороне равносильно объявлению войны другой", — считает автор, добавив, что у Москва непременно ответит на эти действия, когда у нее закончится терпение.С конца марта украинские дроны неоднократно пересекали границы Латвии, Литвы и Эстонии. Россия высказала особое предупреждение прибалтийским странам за решение открыть воздушные маршруты для беспилотников, атакующих её территорию. В Таллине отвергли утверждения о предоставлении такого разрешения и потребовали от Киева предотвратить повторение подобных ситуаций в будущем. Похожую реакцию продемонстрировала и Финляндия, где дроны также были обнаружены неподалеку от российской границы.

https://1prime.ru/20260423/nato-869383715.html

https://1prime.ru/20260428/ukraina-869496779.html

москва

киев

балтия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

москва, киев, балтия, россия, нато