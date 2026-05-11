https://1prime.ru/20260511/rossiya-869842053.html
"Это объявление войны". СМИ раскрыли, что устроила НАТО в отношении России
"Это объявление войны". СМИ раскрыли, что устроила НАТО в отношении России - 11.05.2026, ПРАЙМ
"Это объявление войны". СМИ раскрыли, что устроила НАТО в отношении России
Предоставление странами НАТО своей территории украинским БПЛА для нанесения ударов по территории России равносильно объявлению войны Москве, сообщает InfoBRICS. | 11.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-11T17:37+0300
2026-05-11T17:37+0300
2026-05-11T17:37+0300
москва
киев
балтия
россия
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/39/841263932_0:14:2199:1251_1920x0_80_0_0_2bbf83708a390e83de057a6b91829221.jpg
МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Предоставление странами НАТО своей территории украинским БПЛА для нанесения ударов по территории России равносильно объявлению войны Москве, сообщает InfoBRICS."Это можно расценивать как объявление войны. Это подтверждает постоянные предупреждения России о том, что НАТО теперь напрямую участвует в конфликте", — говорится в статье.Существует две версии: одна предполагает, что Киев перебрасывает свой персонал в страны Балтии и Финляндию, откуда и совершаются запуски беспилотников; другая версия гласит, что дроны стартуют прямо из Украины и проходят над Польшей, что говорит об участии Варшавы, Хельсинки и стран Балтии в обострении конфликта. "Это почти полдюжины государств-членов НАТО, напрямую атакующих Россию, поскольку предоставление воздушного пространства и территории, логистики и других форм поддержки одной воюющей стороне равносильно объявлению войны другой", — считает автор, добавив, что у Москва непременно ответит на эти действия, когда у нее закончится терпение.С конца марта украинские дроны неоднократно пересекали границы Латвии, Литвы и Эстонии. Россия высказала особое предупреждение прибалтийским странам за решение открыть воздушные маршруты для беспилотников, атакующих её территорию. В Таллине отвергли утверждения о предоставлении такого разрешения и потребовали от Киева предотвратить повторение подобных ситуаций в будущем. Похожую реакцию продемонстрировала и Финляндия, где дроны также были обнаружены неподалеку от российской границы.
https://1prime.ru/20260423/nato-869383715.html
https://1prime.ru/20260428/ukraina-869496779.html
москва
киев
балтия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/39/841263932_256:0:1943:1265_1920x0_80_0_0_a811549c0a8b57848fc6fd821e37bf2f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, киев, балтия, россия, нато
МОСКВА, Киев, Балтия, РОССИЯ, НАТО
"Это объявление войны". СМИ раскрыли, что устроила НАТО в отношении России
InfoBRICS: НАТО объявила России войну, предоставив свое небо украинским беспилотникам