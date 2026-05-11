"Это объявление войны". СМИ раскрыли, что устроила НАТО в отношении России - 11.05.2026, ПРАЙМ
"Это объявление войны". СМИ раскрыли, что устроила НАТО в отношении России
2026-05-11T17:37+0300
МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Предоставление странами НАТО своей территории украинским БПЛА для нанесения ударов по территории России равносильно объявлению войны Москве, сообщает InfoBRICS."Это можно расценивать как объявление войны. Это подтверждает постоянные предупреждения России о том, что НАТО теперь напрямую участвует в конфликте", — говорится в статье.Существует две версии: одна предполагает, что Киев перебрасывает свой персонал в страны Балтии и Финляндию, откуда и совершаются запуски беспилотников; другая версия гласит, что дроны стартуют прямо из Украины и проходят над Польшей, что говорит об участии Варшавы, Хельсинки и стран Балтии в обострении конфликта. "Это почти полдюжины государств-членов НАТО, напрямую атакующих Россию, поскольку предоставление воздушного пространства и территории, логистики и других форм поддержки одной воюющей стороне равносильно объявлению войны другой", — считает автор, добавив, что у Москва непременно ответит на эти действия, когда у нее закончится терпение.С конца марта украинские дроны неоднократно пересекали границы Латвии, Литвы и Эстонии. Россия высказала особое предупреждение прибалтийским странам за решение открыть воздушные маршруты для беспилотников, атакующих её территорию. В Таллине отвергли утверждения о предоставлении такого разрешения и потребовали от Киева предотвратить повторение подобных ситуаций в будущем. Похожую реакцию продемонстрировала и Финляндия, где дроны также были обнаружены неподалеку от российской границы.
