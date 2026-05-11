Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе дерзко ответили на слова Стубба о России - 11.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260511/rossiya-869846487.html
На Западе дерзко ответили на слова Стубба о России
На Западе дерзко ответили на слова Стубба о России - 11.05.2026, ПРАЙМ
На Западе дерзко ответили на слова Стубба о России
Европейским лидерам следовало раньше подумать о возобновлении контактов с Россией, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен,... | 11.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-11T23:05+0300
2026-05-11T23:05+0300
москва
россия
финляндия
европа
александр стубб
владимир путин
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/11/864606184_0:19:2000:1144_1920x0_80_0_0_066465dc31c326a311b0ac6911b16d83.jpg
МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Европейским лидерам следовало раньше подумать о возобновлении контактов с Россией, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен, комментируя слова президента Финляндии Александра Стубба о том, что пора начинать переговоры с Москвой."Мне хотелось бы знать, почему четыре года назад не считалось подходящим временем для разговоров с Россией? Наш политический класс бойкотировал дипломатию все эти годы, пока сотни тысяч молодых людей гибли на украинском фронте, и мы оказались на пути к ядерной войне, по которому движемся до сих пор", — высказался он в соцсети X.Профессор также добавил, что раньше любого, кто выступал за дипломатию, очерняли и подвергали цензуре.В понедельник президент Финляндии заявил, что Европе следует приступить к диалогу с Россией. При этом он отметил, что среди европейских лидеров уже ведутся дискуссии насчет выбора представителя, но окончательного решения нет. Также Стубб подчеркнул, что, если политика США в отношении России и Украины не будет отвечать интересам ЕС, Европа должна будет сама выходить на прямой контакт с Москвой.Президент России Владимир Путин 9 мая заявил, что Москва готова видеть переговорщиком от Евросоюза любого лидера, который не наговорил гадостей в ее адрес, и подчеркнул открытость для диалога.
https://1prime.ru/20260509/parad-869814813.html
https://1prime.ru/20260501/rossiya-869615731.html
москва
финляндия
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/11/864606184_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_76eafe9f93a4c19706ee006193c8f763.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
москва, россия, финляндия, европа, александр стубб, владимир путин, ес
МОСКВА, РОССИЯ, ФИНЛЯНДИЯ, ЕВРОПА, Александр Стубб, Владимир Путин, ЕС
23:05 11.05.2026
 
На Западе дерзко ответили на слова Стубба о России

Профессор Диесен осудил европейских лидеров за нежелание начать диалог с РФ раньше

© AP Photo / Sergei GritsПрезидент Финляндии Александр Стубб
Президент Финляндии Александр Стубб - ПРАЙМ, 1920, 11.05.2026
Президент Финляндии Александр Стубб. Архивное фото
© AP Photo / Sergei Grits
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Европейским лидерам следовало раньше подумать о возобновлении контактов с Россией, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен, комментируя слова президента Финляндии Александра Стубба о том, что пора начинать переговоры с Москвой.
"Мне хотелось бы знать, почему четыре года назад не считалось подходящим временем для разговоров с Россией? Наш политический класс бойкотировал дипломатию все эти годы, пока сотни тысяч молодых людей гибли на украинском фронте, и мы оказались на пути к ядерной войне, по которому движемся до сих пор", — высказался он в соцсети X.
Никольская башня Московского Кремля и небоскребы Москва-сити - ПРАЙМ, 1920, 09.05.2026
"Мы обречены". Парад Победы в Москве вызвал бурную реакцию в Сети
9 мая, 22:50
Профессор также добавил, что раньше любого, кто выступал за дипломатию, очерняли и подвергали цензуре.
В понедельник президент Финляндии заявил, что Европе следует приступить к диалогу с Россией. При этом он отметил, что среди европейских лидеров уже ведутся дискуссии насчет выбора представителя, но окончательного решения нет. Также Стубб подчеркнул, что, если политика США в отношении России и Украины не будет отвечать интересам ЕС, Европа должна будет сама выходить на прямой контакт с Москвой.
Президент России Владимир Путин 9 мая заявил, что Москва готова видеть переговорщиком от Евросоюза любого лидера, который не наговорил гадостей в ее адрес, и подчеркнул открытость для диалога.
Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 01.05.2026
"Исключить на месяц". Заявление Каллас о России поразило журналиста
1 мая, 22:38
 
МОСКВАРОССИЯФИНЛЯНДИЯЕВРОПААлександр СтуббВладимир ПутинЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала