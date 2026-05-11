На Западе дерзко ответили на слова Стубба о России

Европейским лидерам следовало раньше подумать о возобновлении контактов с Россией, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен,... | 11.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-11T23:05+0300

МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Европейским лидерам следовало раньше подумать о возобновлении контактов с Россией, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен, комментируя слова президента Финляндии Александра Стубба о том, что пора начинать переговоры с Москвой."Мне хотелось бы знать, почему четыре года назад не считалось подходящим временем для разговоров с Россией? Наш политический класс бойкотировал дипломатию все эти годы, пока сотни тысяч молодых людей гибли на украинском фронте, и мы оказались на пути к ядерной войне, по которому движемся до сих пор", — высказался он в соцсети X.Профессор также добавил, что раньше любого, кто выступал за дипломатию, очерняли и подвергали цензуре.В понедельник президент Финляндии заявил, что Европе следует приступить к диалогу с Россией. При этом он отметил, что среди европейских лидеров уже ведутся дискуссии насчет выбора представителя, но окончательного решения нет. Также Стубб подчеркнул, что, если политика США в отношении России и Украины не будет отвечать интересам ЕС, Европа должна будет сама выходить на прямой контакт с Москвой.Президент России Владимир Путин 9 мая заявил, что Москва готова видеть переговорщиком от Евросоюза любого лидера, который не наговорил гадостей в ее адрес, и подчеркнул открытость для диалога.

