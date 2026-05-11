Маркировка радиоэлектроники не помешает ремонту самолетов, заявил "Ростех"
МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Маркировка радиоэлектроники системой "Честный знак" не приведет к подорожанию пассажирских перелетов и не помешает ремонту самолетов, заявили в госкорпорации "Ростех".
"Информация о том, что маркировка радиоэлектроники системой "Честный знак" может помешать ремонту авиапарка российских компаний и привести к удорожанию пассажирских перелетов, не соответствует действительности", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Ростеха".
В госкорпорации уточнили, что правила маркировки, касающиеся радиоэлектроники, установленные постановлением правительства РФ, не распространяются на товары, которые имеют привязку к авиационным компонентам. Они были исключены из перечня заранее, отметили в госкорпорации.
Так, на сегодняшний день единственной маркируемой категорией электроники, которую теоретически можно соотнести с авиатехникой, являются потолочные светильники. При этом они реализуются на территории России и не требуют ремонта за рубежом, из чего следует, что маркировка не несет никаких рисков для динамики цен на авиабилеты и эксплуатацию воздушных судов, заверили в "Ростехе".
"Мы не подтверждаем, что маркировка радиоэлектроники как-либо скажется на обслуживании авиапарков российских компаний. Введенные правительством требования не затрагивают компоненты воздушных судов, обслуживание которых может быть осложнено в связи с санкционным давлением", – добавили в пресс-службе.