Британия расширила санкции против России
Великобритания ввела ограничения против 85 лиц и организаций в рамках санкций против РФ, следует из уведомления британского минфина. | 11.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-11T12:06+0300
ЛОНДОН, 11 мая - ПРАЙМ. Великобритания ввела ограничения против 85 лиц и организаций в рамках санкций против РФ, следует из уведомления британского минфина.В частности, под ограничения попали ряд сотрудников российского пиар-агентства "агентство социального проектирования", ряд НКО, уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко и уполномоченная по правам ребенка в Херсонской области Ирина Кравченко.Кроме того, санкции были введены против первого заместителя министра образования и науки ЛНР Дмитрия Шевченко.Под ограничения также попали два европейских СМИ: русскоязычный портал "Говорит Европа" и лондонское издание Euroview Media.
