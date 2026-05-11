Британия расширила санкции против России - 11.05.2026, ПРАЙМ
Великобритания ввела ограничения против 85 лиц и организаций в рамках санкций против РФ, следует из уведомления британского минфина. | 11.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-11T12:06+0300
2026-05-11T13:27+0300
12:06 11.05.2026 (обновлено: 13:27 11.05.2026)
 
Британия расширила санкции против России

Британия ввела санкции против 85 лиц и организаций в рамках санкций против России

ЛОНДОН, 11 мая - ПРАЙМ. Великобритания ввела ограничения против 85 лиц и организаций в рамках санкций против РФ, следует из уведомления британского минфина.
В частности, под ограничения попали ряд сотрудников российского пиар-агентства "агентство социального проектирования", ряд НКО, уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко и уполномоченная по правам ребенка в Херсонской области Ирина Кравченко.
Кроме того, санкции были введены против первого заместителя министра образования и науки ЛНР Дмитрия Шевченко.
Под ограничения также попали два европейских СМИ: русскоязычный портал "Говорит Европа" и лондонское издание Euroview Media.
