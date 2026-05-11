Биржевая цена серебра в мире превысила 86 долларов за тройскую унцию - 11.05.2026, ПРАЙМ
Биржевая цена серебра в мире превысила 86 долларов за тройскую унцию
16:46 11.05.2026
 
Биржевая цена серебра в мире превысила 86 долларов за тройскую унцию

Цена на серебро поднялась выше 86 долларов за унцию впервые с 12 марта

МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Биржевая цена на серебро растет в понедельник на 7%, поднимаясь выше отметки в 86 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов.
По состоянию на 16.42 мск цена июльского фьючерса на серебро на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 7,1% относительно предыдущего закрытия - до 86,603 доллара за унцию, показатель превысил 86 долларов впервые с 12 марта.
В то же время июньский фьючерс на золото на нью-йоркской бирже Comex дорожал на 5,74 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,45%, - до 4751,96 доллара за тройскую унцию.
