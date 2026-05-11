https://1prime.ru/20260511/serebro-869841716.html

Биржевая цена серебра в мире превысила 86 долларов за тройскую унцию

Биржевая цена серебра в мире превысила 86 долларов за тройскую унцию - 11.05.2026, ПРАЙМ

Биржевая цена серебра в мире превысила 86 долларов за тройскую унцию

Биржевая цена на серебро растет в понедельник на 7%, поднимаясь выше отметки в 86 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. | 11.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-11T16:46+0300

2026-05-11T16:46+0300

2026-05-11T16:46+0300

экономика

рынок

торги

comex

https://cdnn.1prime.ru/img/79296/31/792963140_0:321:3069:2047_1920x0_80_0_0_62b211dcc48b9d99d4a1b267265d04d8.jpg

МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Биржевая цена на серебро растет в понедельник на 7%, поднимаясь выше отметки в 86 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. По состоянию на 16.42 мск цена июльского фьючерса на серебро на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 7,1% относительно предыдущего закрытия - до 86,603 доллара за унцию, показатель превысил 86 долларов впервые с 12 марта. В то же время июньский фьючерс на золото на нью-йоркской бирже Comex дорожал на 5,74 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,45%, - до 4751,96 доллара за тройскую унцию.

https://1prime.ru/20260508/zoloto-869790651.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, comex