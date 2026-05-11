Силуанов рассказал о росте экономики России - 11.05.2026, ПРАЙМ
Силуанов рассказал о росте экономики России
Российская экономика пока увеличивается "не так, как хотелось бы", но в целом будет расти в плановых значениях, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. | 11.05.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Российская экономика пока увеличивается "не так, как хотелось бы", но в целом будет расти в плановых значениях, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. "Куда ей деваться. Пока не так растет, как хотелось бы, но вырастет, все в плановых значениях", - сказал Силуанов в комментарии для Max-канала "Юнашев Live". По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4-5% в 2026 году, при этом устойчивая инфляция достигнет 4% во втором полугодии. Рост ВВП, по прогнозу ЦБ, в 2026 году составит в интервале 0,5-1,5%. В сентябре прошлого года Минэкономразвития России прогнозировало, что в 2026 году ВВП страны увеличится на 1,3%. Однако в апреле министр экономического развития Максим Решетников заявил журналистам, что рост экономики по итогам года будет ниже прежней оценки.
