В ВСК рассказали, когда байкеры ездят наиболее аккуратно - 11.05.2026, ПРАЙМ
В ВСК рассказали, когда байкеры ездят наиболее аккуратно
В ВСК рассказали, когда байкеры ездят наиболее аккуратно

ВСК: пик аварийности с участием мотоциклов приходится на осень

МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Байкеры в России ездят наиболее аккуратно весной и летом, а пик аварийности с участием мотоциклов приходится на осень, рассказали РИА Новости в страховом доме ВСК.
"Пик убыточности по мотоциклам приходится на осень - 28% страховых событий в сентябре, 25% в октябре. Весна и лето - относительно спокойный сезон: например, с марта по май происходит не более 10% страховых случаев, а с июня по август - суммарно 21%", – рассказал страховщик.
Чаще всего инициаторами ДТП, по данным страховой компании, становятся байкеры в возрасте 30-39 лет – на них приходится 34% обращений. На мотоциклистов в возрасте 40-49 лет приходится 26% аварий. "Молодежь управляет мотоциклом относительно аккуратно - 14% обращений в возрастной категории до 30 лет", - рассказали в компании.
Доля женщин-мотоциклистов, становящихся виновниками страховых случаев, по данным ВСК фиксируется на невысоком уровне - около 20%. При этом страховщик отмечает рост интереса россиянок к этому виду транспорта: в текущем году, по данным ГК "Автодом", женщины стали покупать мотоциклы вдвое чаще.
Согласно приведенным оценкам, для большинства байкеров мотоцикл не является единственным видом транспорта, они владеют также легковым автомобилем, который эксплуатируют в холодный сезон. При этом весной и летом мотоцикл используется в основном для поездок на работу или учебу, а автомобиль оставляют для семейных выездов.
 
