Таджикистан и КНР подписали соглашения на 647 миллионов долларов
2026-05-11T18:50+0300
ДУШАНБЕ, 11 мая – ПРАЙМ. IT-форум Tajik-China Digital Business Connect состоялся в Пекине в рамках госвизита президента Таджикистана Эмомали Рахмона, на нем были подписаны соглашения на 647 миллионов долларов, сообщает Агентство по инновациям и цифровым технологиям страны. "В рамках государственного визита президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Китай 11 мая в Пекине состоялся IT-форум Tajik-China Digital Business Connect, в ходе которого подписаны 28 соглашений на 647 миллионов долларов", - говорится в сообщении ведомства. Агентство по инновациям и цифровым технологиям отмечает, что форум стал площадкой для расширения экономического и технологического сотрудничества между Таджикистаном и Китаем, в нём приняли участие представители госструктур, инвесторы и бизнес-сообщества. Были представлены 70 IT-компаний из Таджикистана и более 120 китайских технологических компаний, включая Alibaba, ByteDance (TikTok), BYD, Huawei, DeepSeek, Kuaishou и Lenovo. Участники обсудили развитие цифровой экосистемы, электронного правительства, стартапов, кибербезопасности, дата-центров и цифровой инфраструктуры.
мировая экономика, таджикистан, пекин, китай, эмомали рахмон, alibaba, byd, huawei
На IT-форуме Таджикистан и КНР подписали соглашения на $647 млн