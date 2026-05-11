Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Таджикистан и КНР подписали соглашения на 647 миллионов долларов - 11.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260511/soglashenie-869843165.html
Таджикистан и КНР подписали соглашения на 647 миллионов долларов
Таджикистан и КНР подписали соглашения на 647 миллионов долларов - 11.05.2026, ПРАЙМ
Таджикистан и КНР подписали соглашения на 647 миллионов долларов
IT-форум Tajik-China Digital Business Connect состоялся в Пекине в рамках госвизита президента Таджикистана Эмомали Рахмона, на нем были подписаны соглашения на | 11.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-11T18:50+0300
2026-05-11T18:50+0300
мировая экономика
таджикистан
пекин
китай
эмомали рахмон
alibaba
byd
huawei
https://cdnn.1prime.ru/img/84242/39/842423901_0:247:2400:1597_1920x0_80_0_0_b6f7360e863acdc23fcf20309f025748.jpg
ДУШАНБЕ, 11 мая – ПРАЙМ. IT-форум Tajik-China Digital Business Connect состоялся в Пекине в рамках госвизита президента Таджикистана Эмомали Рахмона, на нем были подписаны соглашения на 647 миллионов долларов, сообщает Агентство по инновациям и цифровым технологиям страны. "В рамках государственного визита президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Китай 11 мая в Пекине состоялся IT-форум Tajik-China Digital Business Connect, в ходе которого подписаны 28 соглашений на 647 миллионов долларов", - говорится в сообщении ведомства. Агентство по инновациям и цифровым технологиям отмечает, что форум стал площадкой для расширения экономического и технологического сотрудничества между Таджикистаном и Китаем, в нём приняли участие представители госструктур, инвесторы и бизнес-сообщества. Были представлены 70 IT-компаний из Таджикистана и более 120 китайских технологических компаний, включая Alibaba, ByteDance (TikTok), BYD, Huawei, DeepSeek, Kuaishou и Lenovo. Участники обсудили развитие цифровой экосистемы, электронного правительства, стартапов, кибербезопасности, дата-центров и цифровой инфраструктуры.
таджикистан
пекин
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84242/39/842423901_147:0:2280:1600_1920x0_80_0_0_77d45c4b6103ad75dfdd85d048a36036.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, таджикистан, пекин, китай, эмомали рахмон, alibaba, byd, huawei
Мировая экономика, ТАДЖИКИСТАН, Пекин, КИТАЙ, Эмомали Рахмон, Alibaba, BYD, Huawei
18:50 11.05.2026
 
Таджикистан и КНР подписали соглашения на 647 миллионов долларов

На IT-форуме Таджикистан и КНР подписали соглашения на $647 млн

© Фото : Unsplash/zhang kaiyvПекин, Китай
Пекин, Китай - ПРАЙМ, 1920, 11.05.2026
Пекин, Китай. Архивное фото
© Фото : Unsplash/zhang kaiyv
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ДУШАНБЕ, 11 мая – ПРАЙМ. IT-форум Tajik-China Digital Business Connect состоялся в Пекине в рамках госвизита президента Таджикистана Эмомали Рахмона, на нем были подписаны соглашения на 647 миллионов долларов, сообщает Агентство по инновациям и цифровым технологиям страны.
"В рамках государственного визита президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Китай 11 мая в Пекине состоялся IT-форум Tajik-China Digital Business Connect, в ходе которого подписаны 28 соглашений на 647 миллионов долларов", - говорится в сообщении ведомства.
Агентство по инновациям и цифровым технологиям отмечает, что форум стал площадкой для расширения экономического и технологического сотрудничества между Таджикистаном и Китаем, в нём приняли участие представители госструктур, инвесторы и бизнес-сообщества. Были представлены 70 IT-компаний из Таджикистана и более 120 китайских технологических компаний, включая Alibaba, ByteDance (TikTok), BYD, Huawei, DeepSeek, Kuaishou и Lenovo.
Участники обсудили развитие цифровой экосистемы, электронного правительства, стартапов, кибербезопасности, дата-центров и цифровой инфраструктуры.
 
Мировая экономикаТАДЖИКИСТАНПекинКИТАЙЭмомали РахмонAlibabaBYDHuawei
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала