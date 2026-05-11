https://1prime.ru/20260511/sposob-869830779.html

Назван способ обмана россиян под предлогом замены ключей домофона

Назван способ обмана россиян под предлогом замены ключей домофона - 11.05.2026, ПРАЙМ

Назван способ обмана россиян под предлогом замены ключей домофона

Мошенники обманывают россиян под предлогом замены ключей домофона, их цель – запугать жертву взломом аккаунта на "Госуслугах" и заставить позвонить в... | 11.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-11T04:17+0300

2026-05-11T04:17+0300

2026-05-11T04:17+0300

технологии

общество

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869830779.jpg?1778462255

МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Мошенники обманывают россиян под предлогом замены ключей домофона, их цель – запугать жертву взломом аккаунта на "Госуслугах" и заставить позвонить в мошеннический колл-центр, рассказала РИА Новости заместитель руководителя проекта Народного фронта "За права заемщиков", куратор платформы "Мошеловка" Алла Храпунова. Согласно схеме, звонок поступает с неизвестного номера, собеседник представляется сотрудником управляющей компании или службы ремонта домофона и сообщает, что в подъезде проходит замена домофона. Далее мошенник говорит, что для получения новых ключей надо подтвердить данные собственника квартиры или оформить заявку, для этого требуется сообщить код из смс. "После направления смс мошенники начинают посылать поддельные сообщения о взломе "Госуслуг" с пугающим содержанием и призывом перезвонить на горячую линию. Жертва в панике начинает перезванивать по телефону из сообщения в мессенджере или письма на электронную почту и попадает в мошеннический колл-центр", – рассказали в "Мошеловке". После этого злоумышленники начинают второй – самый опасный – этап запугивания и обмана, в результате которого жертвы теряют деньги и недвижимость, добавили там. Для защиты аккаунта на "Госуслугах" Храпунова рекомендует установить сервис "Доверенный контакт". "Если в результате атаки был сообщен код, надо проверить доступность "Госуслуг", обратиться в МФЦ с просьбой помочь проверить активность в личном кабинете и заменить пароль. Также рекомендуется сообщить в банки, где открыты счета и карты, о том, что произошла компрометация данных, для дополнительной защиты финансов с их стороны", – добавили в "Мошеловке".

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, общество