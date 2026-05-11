Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Назван способ обмана россиян под предлогом замены ключей домофона - 11.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260511/sposob-869830779.html
Назван способ обмана россиян под предлогом замены ключей домофона
Назван способ обмана россиян под предлогом замены ключей домофона - 11.05.2026, ПРАЙМ
Назван способ обмана россиян под предлогом замены ключей домофона
Мошенники обманывают россиян под предлогом замены ключей домофона, их цель – запугать жертву взломом аккаунта на "Госуслугах" и заставить позвонить в... | 11.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-11T04:17+0300
2026-05-11T04:17+0300
технологии
общество
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869830779.jpg?1778462255
МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Мошенники обманывают россиян под предлогом замены ключей домофона, их цель – запугать жертву взломом аккаунта на "Госуслугах" и заставить позвонить в мошеннический колл-центр, рассказала РИА Новости заместитель руководителя проекта Народного фронта "За права заемщиков", куратор платформы "Мошеловка" Алла Храпунова. Согласно схеме, звонок поступает с неизвестного номера, собеседник представляется сотрудником управляющей компании или службы ремонта домофона и сообщает, что в подъезде проходит замена домофона. Далее мошенник говорит, что для получения новых ключей надо подтвердить данные собственника квартиры или оформить заявку, для этого требуется сообщить код из смс. "После направления смс мошенники начинают посылать поддельные сообщения о взломе "Госуслуг" с пугающим содержанием и призывом перезвонить на горячую линию. Жертва в панике начинает перезванивать по телефону из сообщения в мессенджере или письма на электронную почту и попадает в мошеннический колл-центр", – рассказали в "Мошеловке". После этого злоумышленники начинают второй – самый опасный – этап запугивания и обмана, в результате которого жертвы теряют деньги и недвижимость, добавили там. Для защиты аккаунта на "Госуслугах" Храпунова рекомендует установить сервис "Доверенный контакт". "Если в результате атаки был сообщен код, надо проверить доступность "Госуслуг", обратиться в МФЦ с просьбой помочь проверить активность в личном кабинете и заменить пароль. Также рекомендуется сообщить в банки, где открыты счета и карты, о том, что произошла компрометация данных, для дополнительной защиты финансов с их стороны", – добавили в "Мошеловке".
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, общество
Технологии, Общество
04:17 11.05.2026
 
Назван способ обмана россиян под предлогом замены ключей домофона

Эксперт Храпунова: мошенники обманывают россиян под предлогом замены ключей домофона

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Мошенники обманывают россиян под предлогом замены ключей домофона, их цель – запугать жертву взломом аккаунта на "Госуслугах" и заставить позвонить в мошеннический колл-центр, рассказала РИА Новости заместитель руководителя проекта Народного фронта "За права заемщиков", куратор платформы "Мошеловка" Алла Храпунова.
Согласно схеме, звонок поступает с неизвестного номера, собеседник представляется сотрудником управляющей компании или службы ремонта домофона и сообщает, что в подъезде проходит замена домофона. Далее мошенник говорит, что для получения новых ключей надо подтвердить данные собственника квартиры или оформить заявку, для этого требуется сообщить код из смс.
"После направления смс мошенники начинают посылать поддельные сообщения о взломе "Госуслуг" с пугающим содержанием и призывом перезвонить на горячую линию. Жертва в панике начинает перезванивать по телефону из сообщения в мессенджере или письма на электронную почту и попадает в мошеннический колл-центр", – рассказали в "Мошеловке".
После этого злоумышленники начинают второй – самый опасный – этап запугивания и обмана, в результате которого жертвы теряют деньги и недвижимость, добавили там.
Для защиты аккаунта на "Госуслугах" Храпунова рекомендует установить сервис "Доверенный контакт".
"Если в результате атаки был сообщен код, надо проверить доступность "Госуслуг", обратиться в МФЦ с просьбой помочь проверить активность в личном кабинете и заменить пароль. Также рекомендуется сообщить в банки, где открыты счета и карты, о том, что произошла компрометация данных, для дополнительной защиты финансов с их стороны", – добавили в "Мошеловке".
 
ТехнологииОбщество
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала