США ввели новые санкции, связанные с Ираном
США ввели санкции против троих иранцев и девяти компаний, следует из обновленного списка управления по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США. | 11.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-11T23:01+0300
ВАШИНГТОН, 11 мая - ПРАЙМ. США ввели санкции против троих иранцев и девяти компаний, следует из обновленного списка управления по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США. Под санкции попали три уроженца Ирана, а также девять организаций, в том числе из ОАЭ, Китая и Омана. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
